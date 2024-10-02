央行打房風雲丕變 專家：928檔期變「救我吧檔期」

房市928檔期本周正式登場，先前591新建案預估六都加上新竹推案量達9,776億元，直逼一兆，扣掉新竹，也逾8,000億。不過央行祭出號稱「史上最狠打房」第七波信用管制後，六都傳出不少大案延後推出。

根據馨傳不動產智庫最新預估，今年928檔期，六都總推案量僅約2,850億元；其中，台北市約550億元、新北市約940億元、桃園市約260億元、台中市約650億元、台南市約150億元、高雄市約300億元。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，建商會延後推案，主要是接待中心蓋好、人員進駐就是燒錢的開始，人、水、電、租金、消防、廣告費等錢都要付，如果預期市況不好、來人量差，與其進去燒錢，不如緩一緩。

他說，928檔期是年度房市最大檔期，業者今年原本也抱以高度期待，但央行出重手，風雲丕變，928檔期已變成「救我吧」檔期。

何世昌表示，六都中也有指標建案「可能」維持原有進度公開銷售， 包括台北市「國賓大南港」、新北市「淡海科技智慧城」、桃園市「悅讀伊頓」、台中市「市政壹號廣場 No.1」、台南市「世界南科C」、高雄市「森悅」等案。

何世昌表示，現在對消費者最好的消息是，不必排隊搶房了，現在消費者是業者掌心的寶，賞屋可以享受尊榮待遇。

他表示，現在正是多看、多比較，累積看屋經驗值的好時機，不一定要買，但在看房子過程中，或許會不斷修正自己對房子的需求，目標會越來越明確。