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司法園區配地說明後天起跑 立委吳琪銘盼加速改變土城風貌

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市地政局於後天開始及7日及8日上午10時、下午2時，於開發案工務所（地址：新北市土城區金城路1段66號）召開6場次抵價地抽籤暨配地作業說明。圖／新北市地政局提供
新北市地政局於後天開始及7日及8日上午10時、下午2時，於開發案工務所（地址：新北市土城區金城路1段66號）召開6場次抵價地抽籤暨配地作業說明。圖／新北市地政局提供

土城司法園區區段徵收案於111年公告徵收，為使地主能盡速配回抵價地並取得產權，新北市地政局於後天開始及7日及8日上午10時、下午2時，於開發案工務所召開6場次抵價地抽籤暨配地作業說明。立委吳琪銘表示，土城司法園區工程啟動後，加速帶動土城整體城鄉風貌的改變，能帶給土城市民更宜居的生活環境。

抵價地抽籤暨配地作業事關地主權益，說明會主要說明抵價地抽籤分配地程序及作業方式，現場將以實例模擬示範。地政局以多場次分流召開來詳加說明，地政局指出，本區段徵收案公告期間內經核定發給抵價地的地主，可依其應領抵價地的權利價值來參與本次配地作業，地主可以選擇單獨分配，或者自洽區內其他地主申請合併分配，合併權利價值愈大者，配地的選擇性及機會愈多。

地政局也提醒，地主權利價值小於全區最小分配面積所需權利價值者，則須自行與其他地主共同申請合併分配，如未能自行合併，可於今年10月11日前向地政局提出申請協調合併，地政局將於10月18日召開協調合併座談會，協助抵價地權利價值過小的地主合併。

立委吳琪銘表示，土城司法園區工程啟動後，加速帶動土城整體城鄉風貌的改變，可以讓看守所搬遷、司法機關集中辦公，園區綠地更可以打造森林特色公園，配合新北市府的推動進度，未來的司法園區，將會是一個集合公園綠地、行政機關共融的特區，能帶給土城市民更宜居的生活環境。

地政局說，本案受理抵價地合併分配申請期間為後天至12月9日，有意申請的地主須填妥自行合併分配申請書，並檢具身分證明文件、印鑑章及印鑑證明等相關文件，至新北市地政局洽辦。

新北市地政局於後天開始及7日及8日上午10時、下午2時，於開發案工務所（地址：新北市土城區金城路1段66號）召開6場次抵價地抽籤暨配地作業說明。圖／新北市地政局提供
新北市地政局於後天開始及7日及8日上午10時、下午2時，於開發案工務所（地址：新北市土城區金城路1段66號）召開6場次抵價地抽籤暨配地作業說明。圖／新北市地政局提供

區段徵收 印鑑 身分證

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