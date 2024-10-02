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新北哪裡房價泡沬最嚴重？ 7區爆表「買不如租」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／記者游智文攝影
房市示意圖。圖／記者游智文攝影

新北房價驚驚漲，實價顯示，除了板橋外，永和、中和、新店、三重、林口，今年也都出現9字頭成屋交易，土城、汐止、蘆洲衝到7字頭，連三峽都赫見6字頭。

房價狂漲至此，還可以買嗎？好時價調查新北市「房價租金比」，7個行政區已經「爆表」，區域房價不只遠遠超過民眾所能負擔，而且房價租金比都超過60倍，收租也不划算，買屋恐怕不如租屋

「房價租金比」是用房屋總價除以年租金得出的倍數。房價租金比越高，代表透過出租回收成本的年限越長，也代表房價泡沫破裂風險愈高，對投資不利，相對的，則對租屋者則有利，因為可以用相對便宜的租金租房子。

好時價排除實價登錄買賣及租金的異常案件後，選取新北市交易面積30坪至50坪的住宅及租賃樣本，分別計算買賣總價及年租金中位數，並以此計算「房價租金比」。

根據統計，截至2023年，新北市近十年來房價漲幅約37%，房價租金比達55倍，其中板橋區、三重區、新莊區、土城區、永和區、五股區、樹林區的房價租金比皆超過60倍，明顯偏高。

進一步觀察新北市房價租金比前三名的行政區，第一名為板橋區，板橋區住宅房價中位數為2,500萬元，年租金中位數為33.8萬元，房價租金比高達75倍，依目前比率，等於買房收租要75年才能回本。

其次為三重區，其房價中位數為2,350萬元，年租金中位數為33.6萬元，房價租金比為70倍。

再次為新莊區，其房價中位數為2,023萬元，年租金中位數為30萬元，房價租金比為67倍。

好時價分析，房價租金比數字偏高，不是房價過高，就是租金偏低。觀察新北市「房價租金比」偏高的行政區，其租金行情皆已落在租金水準較高的區域，換言之，是高房價造成比值攀升。

好時價表示，數據顯示，上述區域的房價已超乎民眾所能負擔，在高房價時代，為了維持既有的生活品質，也許「買不如租」會是新時代的另一種新選擇！

資料來源／好時價
資料來源／好時價

房價 租屋 租金

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