新北哪裡房價泡沬最嚴重？ 7區爆表「買不如租」

新北房價驚驚漲，實價顯示，除了板橋外，永和、中和、新店、三重、林口，今年也都出現9字頭成屋交易，土城、汐止、蘆洲衝到7字頭，連三峽都赫見6字頭。

房價狂漲至此，還可以買嗎？好時價調查新北市「房價租金比」，7個行政區已經「爆表」，區域房價不只遠遠超過民眾所能負擔，而且房價租金比都超過60倍，收租也不划算，買屋恐怕不如租屋。

「房價租金比」是用房屋總價除以年租金得出的倍數。房價租金比越高，代表透過出租回收成本的年限越長，也代表房價泡沫破裂風險愈高，對投資不利，相對的，則對租屋者則有利，因為可以用相對便宜的租金租房子。

好時價排除實價登錄買賣及租金的異常案件後，選取新北市交易面積30坪至50坪的住宅及租賃樣本，分別計算買賣總價及年租金中位數，並以此計算「房價租金比」。

根據統計，截至2023年，新北市近十年來房價漲幅約37%，房價租金比達55倍，其中板橋區、三重區、新莊區、土城區、永和區、五股區、樹林區的房價租金比皆超過60倍，明顯偏高。

進一步觀察新北市房價租金比前三名的行政區，第一名為板橋區，板橋區住宅房價中位數為2,500萬元，年租金中位數為33.8萬元，房價租金比高達75倍，依目前比率，等於買房收租要75年才能回本。

其次為三重區，其房價中位數為2,350萬元，年租金中位數為33.6萬元，房價租金比為70倍。

再次為新莊區，其房價中位數為2,023萬元，年租金中位數為30萬元，房價租金比為67倍。

好時價分析，房價租金比數字偏高，不是房價過高，就是租金偏低。觀察新北市「房價租金比」偏高的行政區，其租金行情皆已落在租金水準較高的區域，換言之，是高房價造成比值攀升。