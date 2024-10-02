彰化合興社力挺豚肉節 廣邀民眾品嚐「彰化健康豬」

2024彰化畜產嘉年華彰化豚肉節在田尾怡心園盛大舉行，現場提供最新鮮、優質的各式農特產品，更有彰化縣合興農畜牧生產合作社、立富畜牧場、宓特陛下，聯合提供的彰化健康豬限定美食，以及百公斤現烤彰化健康豬料理，讓參與民眾都能品嚐到來自現代化畜牧場所飼養出來的高科技彰化健康豬，肉質和口感遠勝於一般市售豬肉。

彰化縣長王惠美表示，彰化是畜產大縣，全縣養豬場556場是全國第三，現今民眾重視食品安全，認證品牌「彰化健康豬肉」保證不含瘦肉精、保證屠宰過程符合衛生標準、保證豬隻來源合法，歡迎民眾選購。

彰化縣合興農畜牧生產合作社、立富畜牧場、宓特陛下所組成的跨界產業聯盟，整合從畜牧養殖業到民眾餐桌上的食品品牌，只使用經過合作社認證優質畜牧業者所生產的優質肉品，經過食品廠安全加工製成，將最原汁原味的美味呈現給一般消費者。

現場除了烤大豬、肉乾、肉鬆米菓等限量豬肉美食，更邀請到歐嗨喲舞團、完美比例樂團、宇宙新星音樂平台歌手演出，熱鬧非凡。

因應世界畜牧業科技轉型衝擊，及非洲豬瘟來襲，政府機關與民間業者共同努力守護台灣養豬業的產業發展，台灣現代化畜牧場的產業代表劉芸富表示，立富畜牧場堅持走在世界潮流之前，只有敢下決心大刀闊斧的改革，才有台灣畜牧產業的新未來。