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美東36港口罷工／運價漲定了 陽明提跳港計畫

聯合報／ 記者黃淑惠／台北報導

美國東岸與墨西哥灣港口勞工一日開始罷工，卅六座港口宣告停擺，貨櫃三雄長榮、陽明及萬海昨天宣布著手調整船舶航速與靠泊計畫。陽明說，除了跳港計畫外，預計將至少收取兩種附加費來因應。

業界人士指出，全球各大航商都在制定美東碼頭罷工後的運輸作戰計畫，貨櫃三雄也不例外，但無論做什麼調整措施，都勢必增加成本，這些增加的成本都會轉嫁到貨主身上，運價上揚勢不可免。

長榮海運表示，美東罷工事件形勢複雜且不斷變化，密切關注局勢發展，並做好應對各種可能情況的準備，適時調整船期及相關後勤作業。

陽明海運則說，美東罷工第一周先用跳港模式因應，讓已經到達美東港口的船舶把貨卸下來，用卡車轉運到客戶手中。

陽明已經發出最新緊急應變措施通知客戶，經營團隊指出，所屬的卓越聯盟已經開始評估第一周先用跳港模式因應，讓船舶把貨卸下來。再來會依市場需求概況加收相關費用，陽明預計要加收碼頭壅塞附加費，另外還會加收GRI附加費用。

萬海表示，將會與美國子公司、聯營同行與碼頭都保持緊密聯繫，隨時因應罷工狀況的變化，調整船舶航速與靠泊計畫。

國內最大的貨櫃物流業者台驊五個觀點分析罷工的影響，首先，港口擁堵、裝卸作業中斷，產生貨物積壓；其次，供應鏈中斷，造成零售商、汽車工業、民生用品等物資供應中斷，庫存不足等問題。

第三，東岸碼頭工人罷工將造成全美數百億美元的經濟損失，船公司因應措施會採取跳港或是變更航線，將船舶開往美西或加拿大、墨西哥灣等港口裝卸貨，這將產生更多的費用成本，促成運費的上漲。

第四，物流成本提高，進口商會提高售價轉嫁給消費者，造成通膨更大的疑慮；第五，衝擊勞資關係，除了影響薪資水平、碼頭工人的工作情緒、態度之外，也會促進未來港口碼頭作業的自動化趨勢。

碼頭 罷工 貨櫃

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