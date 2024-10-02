和泰車 COROLLA CROSS 改款降價 爆出新戰火

和泰車（2207）旗下神車COROLLA CROSS改款，意外降價。和泰車昨（1）日宣布，COROLLA CROSS改款新車款降價幅度6%到9%，加上配備升級，每輛車讓利達15萬元。業內認為，和泰車大幅讓利，料將引爆國產車新一波戰火。

小改款後的COROLLA CROSS入門車款從85.9萬元降至79.9萬元，年販量預期將達到4萬輛，光是第4季單季預計1萬台的掛牌量，使得原本競爭激烈的車市戰火將更熾。

和泰車總經理蘇純興昨日表示，新車款得以降價主因是原廠豐田的支持，和泰車以降價帶動銷售，並提高組車廠的產能利用率以及在台市占率獲得認同。和泰車取得汽車的成本主要是以美元計價，匯率風險由日本原廠承擔。在市場愈趨競爭之下，和泰車向日本原廠尋求更多的支援，日本豐田也願意讓利支持和泰車，因此此次COROLLA CROSS改款的價格極具競爭力，希望能挑戰COROLLA CROSS上市以來的新高量。

COROLLA CROSS上市三年，創下年販4萬輛的歷史紀錄，在改款前月銷量約為2,700輛，改款後價格更加競爭，銷量可望大幅增加，小改後的第一連年年販目標4萬輛以上，目標挑戰歷史新高。

和泰車指出，油電旗艦版，售價調降4.1萬元，另增加EPB電子手煞車、RCTA後方車側警示系統等價值達11萬元配備，等於讓利達15.1萬元、差幅達15%。油電豪華版，售價調降7.6萬元，另增加EPB電子手煞車與全新外觀等價值達7萬元配備，整體價差達14.6萬元、差幅達16%。