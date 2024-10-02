車市9月掛牌數年減1.5% 促銷及改款車加入…本月衝4萬輛

車市9月在各車廠促銷持續及進口品牌到港交車下，單月總市場掛牌量達36,532輛，月增24.2%、年減1.5%；前九月總掛牌量344,116輛，年減1.6%。業界指出，9月車市穩中透堅，第4季有望超預期，推升全年衝破45萬輛。

9月車市不淡，對於10月車市，業界表示，雖然市場仍受經濟不確定影響，但在部分車廠釋出改款新車及各品牌預期將持續擴大促銷衝刺下，市場買氣可望維持一定的熱度，預估10月全月總市場可達4萬輛左右，跟去年同期相較穩定持平。

指標車廠9月掛牌概況

對此，龍頭車廠和泰車（2207）總經理蘇純興表示，9月車市因豪華進口車需求增溫，交出不錯的成績單，展望10月，期許和泰車代理的TOYOTA COROLLA CROSS改款上市後，能夠衝出新一波的佳績，為今年全年車市創造更好的銷售量，樂觀預期今年全年的掛牌量有望超越45萬輛，超越原先的預期。

9月車市各品牌的排名除了TOYOTA 10,271輛持續掛帥之外，第二名起到第五名都是豪華進口車，其中，TESLA因大量到港而掛牌2,261輛，賓士也有2,148輛、LEXUS則有2,125輛，BMW交出1,911輛的佳績，上述二到五名全都是兩位數的成長。

車輛掛牌增幅方面，特斯拉年增逾八成，BMW年增39%，豪華車市占達28.6%，相對之下，本田、中華、現代、日產、三菱等國產車則全面衰退，影響所及，進口車占整體車市已經過半，來到51.1%。

品牌市占率方面，和泰車旗下TOYOTA與LEXUS品牌於9月合計登錄12,396輛，年增15.8%，市占率33.9%，登錄輛數創下歷年來同期次高。預期10月TOYOTA加上LEXUS銷售約14,700輛，市占率攻上36.8%。COROLLA CROSS 9月屆臨改款前最後出清，輛數1,949輛，預計10月在改款上市的助攻下，銷售將再進一步提升。

雖然市場上買氣並不算強勁，但各家車廠全力促銷，部分品牌的折讓幅度相當大，有效帶動買氣。依據今年前九月的掛牌數，換算約當年量已達48萬輛的規模，隨著車廠持續促銷，以及進口車品牌的供應量持續增加，和泰車對於第4季的車市規模相當樂觀，並且認為今年全年的市場規模還會在45萬輛以上。