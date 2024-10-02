美東港口停擺海運價喊漲 貨櫃三雄同步備戰

美國東岸與墨西哥灣港口勞工1日零時起開始罷工，36座碼頭宣告停擺，台灣貨櫃三雄長榮（2603）、陽明 （2609）及萬海（2615）同步備戰，紛紛著手調整船舶航速與靠泊計畫，以免海運斷鏈。陽明直言，除了跳港計畫之外，預計將至少收取兩種附加費來因應。

業界人士指出，全球各大航商都在制定美東碼頭罷工後的運輸作戰計畫，台灣貨櫃三雄也不例外，但無論做什麼調整，都勢必會增加成本，並會轉嫁到貨主身上，運價上揚將不可免，真正的影響將在罷工結束後才要開始發酵。

美東港口罷工 半數貨櫃停擺

長榮表示，美東罷工事件形勢複雜且不斷變化，密切關注局勢發展，並做好應對各種可能情況的準備，適時調整船期及相關後勤作業。

陽明則說，美東罷工第一周先用跳港模式因應，讓已經到達美東港口的船舶把貨卸下來，用卡車轉運到客戶手中；未來持續關注最新情況，並動態調整航線靠港，以降低受影響範圍並確保客戶服務。

陽明發出最新緊急應變措施通知客戶，經營團隊指出，所屬的卓越聯盟已經開始評估第一周先用跳港模式因應，讓船舶把貨卸下來。

再來會依市場需求概況加收相關費用，陽明預計要加收「碼頭壅塞附加費」，另外還會加收「GRI附加費用」，到美東的貨物最少要加收兩種附加費用。

萬海表示，針對美東罷工的因應，將會與美國子公司、聯營同行與碼頭都保持緊密聯繫，隨時因應罷工狀況的變化，調整船舶航速與靠泊計畫。

國內貨櫃物流龍頭台驊則提出五個觀點，分析這次罷工的影響，首先、港口擁堵、裝卸作業中斷，產生貨物積壓；其次、供應鏈中斷，造成零售商、汽車工業、民生用品等物資供應中斷，庫存不足等問題。

第三、東岸碼頭工人罷工將造成全美數百億美元經濟損失，船公司因應措施會採取跳港或是變更航線，將船舶開往美西或加拿大、墨西哥灣等港口裝卸貨，這將產生更多的費用成本，促成運費上漲。

第四、這次罷工將導致物流成本提高，進口商會提高售價轉嫁給消費者，造成通膨更大的疑慮；第五、此次罷工肯定會衝擊勞資關係，除了影響薪資水平、碼頭工人的工作情緒、態度之外，也牽動未來港口碼頭作業。



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