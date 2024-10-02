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財富管理論壇8日登場／中信銀：調整策略 強化資產韌性

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導
中信銀行理財規劃部部長武于程。中信銀／提供
中信銀行理財規劃部部長武于程。中信銀／提供

國銀積極插旗財富管理2.0，鎖定台灣高資產族群的財富商機。中國信託銀行理財規劃部部長武于程將針對高資產客戶「金融投資」及「財富永續」兩大需求，分享當前環境下的投資策略，以及因應客戶境內外布局改變，中信銀如何結合內外部資源，滿足個人、家族及企業境內外理財需求。

經濟日報將於8日主辦「財富管理論壇－AI時代 聰明創富」，金管會主委彭金隆將出席致詞，武于程也將出席，並以「財富管理，智領未來新趨勢」為題進行演講。論壇由中國信託銀行、國泰金控、上海商業儲蓄銀行、永豐金證券、台新銀行、兆豐銀行等協辦。

中信銀表示，隨著美國需求降溫、非美需求復甦遞延下，全球景氣放緩，所幸主要央行貨幣政策空間充足，並加快降息應對，景氣維持軟著陸基調。不過景氣降溫與政策效果有「時間不一致性」。2025年本益比擴張動能放緩，甚至高本益比資產在面臨擾動時有較高修正風險，如何調整策略以提高韌性，掌握機會，是年終資產檢視重要議題。

中信銀認為，展望更長期的投資趨勢，挑戰包括股票長期期望的報酬相較過去十年下滑，以及如何納入永續投資的ESG維度。

財富管理業務如何協助高資產客戶找出因應之道，並在資產配置上，做到兼顧客戶投資目標及永續考量，將是發展重點。

另外，據經濟部統計，2015年起，在各國大幅降低跨域投資之下，台灣卻擴大布局，對外投資比重大幅提升近15.7%。

中信銀指出，隨著台商供應鏈的擴張與挪移、地緣政治及全球反避稅的升溫，除了企業須重新審視跨國投資架構，個人境外的資產布局也應重新評估。

隨著客戶境外資產布局的提升，中信銀除了持續深耕個人財富管理服務，也將理財服務延伸至客戶境內外家族及企業需求。今年並攜手波士頓顧問公司（BCG），發布《2024台灣超高資產客群財富洞察報告》，深入探討台灣資產淨值1億元以上以及10億元以上「超高資產客群」的財富管理需求，並藉由內外專業人才布建及資源整合，致力協助客戶解決跨資產類型、跨國境、跨世代的需求。

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中信銀 財富管理

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