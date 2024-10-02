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大同：芙蓉大樓處分利益131億入帳 挹注第3季獲利

中央社／ 台北1日電

大同公司今天表示，今年首筆資產活化案芙蓉大樓，金額約新台幣131億元，其處分利益順利於9月完成入帳，此為大同近年活化資產的指標性大案。隨著交易完成，將為第3季挹注可觀獲利，每股淨值有望進一步攀升。

大同指出，本業電力與新能源事業群業績持續湧入，第3季營運業內外皆美。

大同說明，芙蓉大樓位處台北市仁愛路精華區地段，擁有稀有廣闊地基與完整地塊，總土地面積約860坪，建物面積約6401坪，買方包括璞永建設、璞慧建設、璞慶開發企業、海悅國際開發、敦富開發建設、鈜富開發、濟盟建設、台灣樂菲與菁霖公司共9家。

除芙蓉大樓外，大同日前公告的北市大安復興南路資產活化案也在進行中，買方包括上市建商達麗、海悅國際及彥文資產管理顧問公司，交易總金額約95.88億元，將力拚年底前完成交易，今年全年獲利可期，眾多股東期盼的加倍股利也將在明年實現。

另外，大同解釋，為符合公司治理最高準則，先行公告移民署「陸客來台線上申請平台及入出國通關查驗系統委外建置案」及「外網安全節能終端設備購置案」違反採購案函文。

大同強調，該兩採購案距今已逾14年之久，屬於前經營團隊時期的事，不影響公司營運及參與標案權利，後續將依函文內容進行法律程序，以維護權益。

大同表示，上述案件並未遭起訴或判決，法律程序尚在進行中，將以異議、向公共工程委員會提起申訴，或向行政法院提起行政訴訟，捍衛公司權益。

大同 海悅

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