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亞泥智慧升級 奪二大獎

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
亞東預拌混凝土總經理金崇仁（左五）積極推動數位轉型，讓傳統產業邁向智慧化、現代化。亞東預拌／提供
亞東預拌混凝土總經理金崇仁（左五）積極推動數位轉型，讓傳統產業邁向智慧化、現代化。亞東預拌／提供

亞洲水泥（1102）旗下亞東預拌混凝土公司近年致力推動數位轉型，引入一系列AI自動化和數位轉型方案，讓傳統產業脫胎換骨，昨（1）日在《哈佛商業評論》所舉辦的2024數位轉型鼎革獎頒獎典禮上，勇奪「年度最佳企業製造業先鋒獎楷模獎」，總經理金崇仁個人也拿下「大型機構數位轉型領袖獎」，同時獲得兩項大獎肯定，堪稱業界數位化革新的典範。

金崇仁感謝遠東集團董事長徐旭東積極求變，以及亞東預拌董座李坤炎精準、精確及精細「三精管理」要求及支持，團隊合作是促進轉型的關鍵，整合亞東預拌管理層和生產線落實技術轉型、數位轉型及永續轉型的三軸轉型，除開發出各類高性能混凝土，更將傳統產業帶入智慧化時代。

亞東預拌以AI科技管理為核心，採取「人才優先」策略，各級主管參加台灣人工智慧學校經理人專班14周密集課程培訓，確保全體員工熟練掌握AI技術和數據分析工具，引領產業變革與創新。

根據統計，過去兩年公司累計483件創新提案，採用率高達74%，另有26件AI專案導入數位化工具，提高運營效率、產品品質和生產力。

亞東預拌採用Power BI平台進行數據驅動管理，運用LLM大型語音模型，搜集已建置的地端大數據，作為23個工廠經營管理決策。並結合客戶關係管理（CRM）系統和RPA技術，強化數據彙整、提升工作效率，由遠傳電信協助開發預拌混凝土全方位品質管理App，協助顧客掌握混凝土供料的數位化產品履歷。

金崇仁表示，未來兩年將擴大AI技術、整合、優化及應用，預計在製程管理中，將建置超過200個邊緣運算GPU應用場景，亞東預拌持續累積經驗，力求將數位技術深耕到每個營運環節，提高整體價值。

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