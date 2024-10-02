Gogoro洗產地疑雲逆轉 公司：將強化內控機制

電動機車龍頭Gogoro遭爆以「洗產地」方式詐領補助情況逆轉。Gogoro對此表示，此次事件係為行政文件作業缺失，為消費者和主管機關造成不便與困擾，深感抱歉。未來將強化內控及預防機制，落實各環節監督與管控。

Gogoro被指控以洗產地方式使用大陸製零件，使得許多Gogoro的愛好者深受打擊，對品牌形象也造成嚴重衝擊。Gogoro創辦人陸學森上月更閃辭董事長、執行長職務，被視為他是為了長期虧損與使用大陸零件負責下台，Gogoro並因此遭受到外界頗多質疑，因此經濟部調查結果出爐，各方都感到意外。

Gogoro昨（1）日 表示，感謝產發署經過這段時間的調查，協助釐清 Gogoro遵循國產化法規的事實。Gogoro並將針對所有擁有整合式動力系統之 Gogoro VIVA 車主，推出「安心方案」，為相關車主規劃免費車輛檢查、免費保養與免費一年延長保固之補償措施，並將主動以電子郵件通知車主方案細節。

Gogoro表示，感謝廣大消費者與主管機關的包容與鞭策，Gogoro將持續精進，打造更完善的產品與服務。