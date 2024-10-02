Gogoro 洗產地疑雲大逆轉 無足夠證據推論違反產製規定

Gogoro（睿能創意）遭檢舉以使用中國大陸零配件「洗產地」卻又拿到經濟部補助款，經濟部產業發展署調查結果出爐。產發署表示，尚無足夠證據推論Gogoro違反國內產製規定，但業者申請文件填報確實有誤，因此，有條件限期Gogoro更正申請文件中的馬達控制器供應商，由原誤填廣達更正為睿能。

產發署表示，所謂的「有條件」是指Gogoro將自主提供所有車主「安心方案」，亦即補償方案。Gogoro將提供VIVA車款車主一次車輛免費檢修、新台幣300元折扣金及延長一年保固，估算約6.3萬輛；換算下來，業者負擔成本約1.85億元。

產發署並表示，將全面清查Gogoro其他電動機車車款是否符合國產化規定，以確保符合補助規定。

電動機車廠商Gogoro被檢舉VIVA車系的馬達控制器，違反經濟部電動機車補助要點的國內產製之規定；經濟部也證實，的確有接獲檢舉，在9月底前調查釐清。

產發署於9月27日召開「經濟部電動機車發展推動審議會」，官員表示，審議會成員不僅官方，尚有四位專家學者，經產發署技術審查委員會審查Gogoro自提書面資料以及審議會詢答後，認為尚無足夠證據推論其違反國內產製規定。

產發署表示，Gogoro填報經濟部受認可電動機車資格申請文件確實有誤，經了解，係為業者對表格填載認知有誤，審議會決議請業者有條件限期、依程序更正申請文件中的馬達控制器供應商，由原誤填廣達更正為睿能。產發署並強調，若未來有新事證，則依相關規定重新處分。

據了解，經濟部之所以同意Gogoro限期更正申請文件中的馬達控制器供應商，主要是Gogoro提出對消費者補償方案。Gogoro將自主提供所有車主「安心方案」，1次車輛免費檢修、300元折扣金及延長1年保固，估算約6.3萬輛，業者負擔成本約1.85億元。

產發署表示，為確保Gogoro取得本部補助資格的車款都符合相關規定，要求Gogoro精進及落實內控機制，並全面清查Gogoro其他所有受認可電動機車車款。



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