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職場教練課／扮演新人老師 好處多多

經濟日報／ 楊田林（企業人文講師）
上班族示意圖。 聯合報系資料照
上班族示意圖。 聯合報系資料照

很多上班族會有個疑惑：我來公司上班，工作上負責盡職即可，為何還要上台當老師教導新人？這是額外的工作負擔啊，對我有何好處？

上班族在公司內部當老師，對個人的好處至少有四項，說明如下：

一、菜鳥沒教會，老鳥就很累

主管沒把部屬教會，部屬與新人就會做錯，主管與老鳥就得額外花時間去收拾善後。如果事必躬親，會筋疲力盡。

因此，主管有培育部屬的職責，老鳥有教導菜鳥的義務。把新人教會，新人辦事能放心，主管就可以輕鬆些，教會新人，最大受益者其實是自己。

二、學習新知，教學相長

老師在備課過程，會去蒐集許多資料，日積月累下來將增加自己的本質學能，提升工作能力。而在教學過程中，也會因與學員的互動與反饋，得到許多新觀念新知識，學員也是我們的老師。

三、建立人脈，開拓視野

上台教學可以在短時間內認識許多公司跨部門同事，若是教得很好，也會獲得同事的讚美肯定，建立更多人脈網絡，對未來工作生涯發展會有無形的幫助。

四、打通工作的任督二脈

有些上班族會有這樣的經驗，一個工作流程做了很久，早已駕輕就熟，但總感覺還一點點沒完全搞明白，知其然，不知其所以然，仍有些小卡卡。這種小卡點是很微細的，不影響效率，但總覺得哪裡怪怪的，卻又說不上來。

要打破這種微妙的小卡點，最好的方式就是教別人。根據我個人經驗是，同一個主題教個三至五遍或是十多遍之後，有一天會豁然開朗，突然頓悟，知其然，也知其所以然。

這種突破盲點的快感與成就感，不是金錢能買的到的。

諾貝爾物理學獎得主理察.費曼曾說過：「如果你無法用簡單的語言解釋一件事，那就代表你並未真正理解它。」

如果我們對這個主題都完全理解通透了，就有辦法深入淺出地解說。要完全理解，除了認真工作與廣泛閱讀以外，最好的方法是教別人。

上班族在公司內部當老師，還有一個附加價值。有些內部講師因上台教學非常用心，被高階主管看見，發現他工作也很認真，很快就脫穎而出，快速拔擢升官。

把新人教會，對公司也有許多四個好處。首先是提升工作品質與效率。其次，降低不良率與成本，新人沒教會，做錯事情機率大增，這代價很大的。第三，改善人際關係，把新人教會，新人做對了，就會減少因工作錯誤產生的責任衝突。第四則是建立學習型與教學型的組織文化，凝聚團隊向心力。

公司提供舞台，讓員工上台教學，分享自己的豐富經驗，這也在鍛鍊自己的功夫，累積自己的實力。

把別人教會，最大受益者是自己，教學是一本萬利的事情，利人利己，有機會得好好把握。

上班族 諾貝爾

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