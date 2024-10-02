量子覺知手札／探索內心真相

在古典力學盛行的時代，我們把個人實質的身體狀況和自身內在的意識（潛意識或無意識）狀態分別地處理，並以唯物論為主的腦神經科學及生物科技來解釋思想及言行。將個人的心態、認知、及無法表象化的各種意識，語焉不詳或簡化成物理或化學反應的結果，以致一些物理或生物學家在談論人的生命是什麼、或是意識如何發生這些困擾我們許久的題目時，會顯得隔靴搔癢、莫衷一是。

例如，對於工作場合請病假的員工們，我們其實無從得知是因為偷懶、怠工、想占公司便宜，還是身體健康真的出了問題，或是在心理上出現重大毛病所引發的心身病。

但是在進入量子覺知時代，這些橫跨唯物／唯心的各種可能答案都有了機會，只是，因不確定性的存在我們也可能無法清楚地分割。

由於個人內在主觀意識決定了對周遭客觀環境的解讀及自己外顯的言行，因此，假設員工已喪失了對工作的熱情，那麼即使平日身處工作場合，恐怕也是人到心不到，效率不佳。這時，請個病假反而是個人良知的展現，讓自己摸魚的行為有個比較正當的理由，而不願再耗神去欺騙主管或同事罷了。

所以，是個人身、心、靈哪一部分出差錯，造成了請病假這個現象，是果還是因？恐怕不易浮現。不過，也因為覺知個人內在的意識已是不可避免的顯學，所以，如何用適當的方式將彼此的想法振動頻率逐漸靠攏以探索真相，將是我們未來必修的功課。