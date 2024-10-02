法律頻道／海外拓點 留意當地合資法規

來自南台灣的餐飲業二代阿嘉，從地方小規模中餐廳起家的家族企業，已發展至全台擁有眾多分店的餐飲集團。經過辛苦的溝通及股權整頓程序，阿嘉將原有親戚、家族友人各自合資的餐廳均收回歸於家族控股公司所有，而親戚友人則改為持有家族控股公司股份，共享公司成長。

如今，阿嘉的家族企業終於能稱為一個能夠統一規劃對外商標、識別，統一管理財務、人事、金流的集團家族公司。

隨著全球化的浪潮席捲各行各業，企業也必須不斷尋求海外擴展的機會。阿嘉除了過去所進行的日本合資計畫，最近正計劃將事業版圖擴展至中國大陸，這個世界上最大的單一市場，希望尋求當地適當的合作夥伴合資。

在這個關鍵時刻，他希望該考慮的面向都思考周延，確保在扎實的基礎上，新的商業策略在不同的市場環境中能夠順利開展。其中，瞭解目標市場當地的合資公司法是核心關鍵，這不僅影響公司初始投資架構，也關係到企業的長遠發展。因此，我向阿嘉說明，在中國合資公司在法律上的本質差異。

在中國，除了上市公司外，大多設立的是有限公司，關於公司資本及股東權利採用的是「認繳登記制」，規定由股東認繳並先登記持股，這代表股東在合資公司中可以先約定合資各方的出資比例，並在五年內完成資金的繳納。

其中關鍵在於，縱使股東尚未完全實際繳納完成所有原始股本，仍可以依據股東名冊上的出資額行使股東權利。這點與台灣公司法在「資本充實原則」下，要求實收資本額在公司登記時就必須收齊，經過會計師驗資，才能登記有股份、行使股東權的制度非常不同。

此點常常是企業進軍中國時採取合資策略的第一個陷阱。原因在於，台商多半習慣於約定股權比例及出資就「先出資」，然而，若在匯入所有認繳資本後，卻發現中國方的合資夥伴竟能合法的並未完全實際出資，而他方卻能仍然依據原始預定的股權比例持股、分潤，自然是極大的風險。

常常見到這種錯誤，導致合資公司在早期所使用的都是我方的資金，一旦初始成績不如預期，合資夥伴往往不願履行出資義務，結果就是所有投資付諸泡影。

此時，就算啟動訴訟、求償等程序，多半也是無濟於事。這就是合資基礎法律規劃的重要，一念之差，涉及成敗。

確認一個能夠穩固控制的合資公司架構，絕對是企業跨足國際時最重要的事項。這種跨國的合資結構涉及多方面的考量，包括公司類型的選擇、商業模式預算、資本結構的設計、稅收規劃，以及股權的組成形態。透過周密的商業規劃和合理的法律策略，企業家不僅能夠避免潛在的法律風險，還能更有效地利用當地夥伴資源，實現企業的持續成長與發展。