智慧經營／台積電董事長魏哲家 高舉誠信正直價值觀

台積電（2330）董事長兼總裁魏哲家今年接掌董座後曾談到，台積電在張忠謀創立以來30多年（37年），就算換了董事長，價值觀仍一樣，人選或許不同，但作法一樣、價值觀一致，台積電不變的是持續往前進，堅持技術研發、製造卓越、客戶信賴三個重要原則，價值觀誠信正直絕對不妥協，並希望創造工作快樂的環境，把世界好的人才招募進來。

創造快樂環境 吸引人才

魏哲家提到，在美國亞利桑那州、日本設廠對台灣人也是好的經驗，讓我們了解不同地方的文化與工作方式不同。他也說，雖然有這些不同，但有件事必須堅持，那就是價值觀一定要一樣，價值觀一樣，台積電才會招募聘用，所謂價值觀即是誠信正直、創新並能跟客戶溝通、尊重客戶。只要價值觀一樣，做事方法可能稍微有彈性，因為每個地方的傳統與生活方式不同。

談到台積電海外設廠布局的正面影響，魏哲家也說，這個經驗對台積電來說非常棒，可以把世界好的人才招募進來，盡量創造一個環境讓同仁能工作快樂，如果工作快樂就不會斤斤計較辛苦的部分，他一直認為，工作快樂就不覺得辛苦，也在內部常常講，希望儘量創造這樣的環境。

外界過往稱呼他為「CC總裁」，而兼任董事長後外界則改稱CC董，但他則幽默地指出，董事長這頭銜應該是專屬於享有盛譽的創辦人張忠謀董事長，而非他本人，大家應該稱呼他CC即可。

對於外界認為魏哲家的「魏氏」幽默是他最的大武器，魏哲家則說，每個人個性不一樣，有人比較嚴肅，他是認為生活很快樂，他熱愛他的工作，工作快樂就能把快樂分享給大家。

談到美國設廠的成本貴，魏哲家指出，確實美國比較貴，但原則上不會拿美國跟台灣比，因為不同地方有不同生活方式，在美國設廠就會跟當地同業來比，在任何地方都跟當地同業比，原則上就要永遠當第一贏對方，台積在美國持續努力，希望能獲得很好的利潤，確保不會再在美國出現損失。

針對AI以及window on Arm趨勢備受關注，魏哲家提到，目前AI熱門在我們生活中應用才剛剛開始，應用廣且剛起步。而台積電在技術領先、占據半導體產業有利位置，目前持續擴廠，不但需要人才也永遠缺人才，他的憂慮是人才培育速度趕不上擴廠速度。

技術精進 保持競爭優勢

魏哲家也說，目前無人可跟台積電競爭，也希望保持優勢，以後幾年前途看起來一片美好。

很久以前英特爾帶給大家的趨勢是速度升級，而今天降低功耗變得非常重要，已變成跟傳輸速度一樣，恰好Arm架構在功耗有優勢，而台積電技術在降低功耗與速度都恰好符合客戶要求，這類技術也不多，所有客戶也都和台積電合作。

魏哲家提到，台積電和對手不一樣的是，每年技術都在精進，不僅3奈米包含前段與後段都一樣，這是對手很難理解的地方，但台積電持續進步，每年讓客戶都很快樂，每年提供的技術都進步，也幫助客人產品持續進步。

魏哲家近期也在發給台積電員工的內部信提到，經歷去年產業去庫存化的影響後，台積電今年上半年在營運締造豐碩的成果，客戶也給予公司高度肯定，感謝來自全球七萬多名台積同仁共同努力。

「隨著公司全球拓展，公司不再只是台灣的台積電，而是世界的台積電，作為全球性的企業，台積電要營造一個多元、平等且共融的環境，並成為一間真正令人羨慕、尊敬及喜愛的公司。」

魏哲家也指出，台積電已做到令人羨慕，但在尊敬與喜愛方面，還有許多努力的空間。他期勉隨台積人的國籍、語言及文化背景愈來愈多元，應該採更多同理、更多尊重與更多包容的溝通方式，而在說真話的同時，態度與方式也要顧及對方的感受，提高接收訊息的有效程度，避免造成不必要的誤會，影響效率與執行力。