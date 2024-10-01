麗明營造歡慶30歲生日 穩居全國第二大營造廠

全國第二大營造廠麗明營造，1日歡慶30歲生日，公司特別安排由董事長吳春山切蛋糕慶生。麗明去年承攬工程金額逾360餘億元，今年累計到目前為止已超過400億元，創歷史新高，去年營收首度突破200億大關、達203億元，今年有望看增一成以上，表現亮眼。

吳春山表示，30是一個意義非凡的數字，孔子在《論語．為政篇》提過「三十而立」，指的是男子到了30歲，成為壯年，是邁向人生的另一個境界。宋代岳飛的《滿江紅．寫懷篇》中提到「三十功名塵與土，八千里路雲和月」，描述的情懷非常壯闊瀟灑。

而吳春山最愛引述的三十，則是日本皇帽株式會社創辦人的一句名言為：「十年始成企業，二十年領先群倫，三十年史上留名」意即當公司成立30年後，就要成為該行業中的代名詞，就像公司是營造業，只要有人提到或是想要營造，希望公司都能夠成為首選，這是一件非常不易和榮耀的事。

吳春山表示，30年的時間，說長不長說短不短，但是要每天過的踏實，且不斷成長茁壯，確實並不易。公司從草創初期的20名員工，到現在已成長至730人，另外還有222名移工，是個標準的大家庭。

這30年間，麗明先後承攬近千件案子，有不少作品都是當地地標建築，包括眾所皆知的台中國家歌劇院、台中市政大樓、高雄展覽館、嘉義故宮南院、經濟部中興新村產創園區、巨大企業總部、新竹寶山-台積電（2330）研發中心，還有許多醫院、學校、廠辦、賣場、住宅大樓、別墅、宗教等工程。

吳春山說，這些作品也榮獲不少「金質獎」、「金安獎」等獎項；此外，興建中的還有逢甲共善樓、台中巨蛋、竹北聯發科總部、中壢台達電、矽品科技等。「在台灣除了基隆沒有工程外，每個縣市及離島金門都有麗明的作品，非常感謝這些業主的肯定與支持，讓我們有服務的機會。」

和往年比較，吳春山指出，今年或許是因為公司30歲的關係，活動或是喜悅都特別豐富。今年麗明更換了企業識別，希望展現新的旺盛活力；營收也首次跨越200億元，企業排名為全國第二大營造廠等。

今年周年慶旅遊活動提早在7月下旬舉辦，包了兩台遊輪前往澎湖；愛心捐血活動（第23屆）也非常給力，共募得2,003袋愛心血；此外，還受國稅局表揚為優良納稅人。中秋節當天下午，在台中國家歌劇院大劇院舉辦「感恩演唱音樂會」，吸引很多人前來聆聽。

而3月初，為八度流標的台中巨蛋舉行開工；9月中旬，為工程費仍籌措不足，但為了讓他們早日圓夢的「二林喜樂方舟」啟動開工，公司也承諾幫忙邊建邊募款。