世界高樓協會主席：台北101獨到在人本創新不停歇

「還沒走進台北101，就能感受到它反映的文化。」世界高層建築與都市人居學會（CTBUH）主席伍德近日告訴中央社，不少摩天大樓在建築設計或人文內涵層次「令人失望」，但台北101不然。

台北101建成於2004年，當年獲CTBUH（簡稱世界高樓協會）認證為世界第一高樓，並坐擁此頭銜直到被2010年啟用的杜拜「哈里發塔」（Burj Khalifa）超越。2004年獲世界最高樓認證時，台北101創下美國境外獲此頭銜建築首例。

伍德（Antony Wood）在倫敦接受中央社採訪時說，僅是這一點，就足以讓台北和台灣瞬間成為世界舞台焦點。不過，專業建築師出身、在大學任教，同時在CTBUH擔任高階職位近20年的伍德說，他的關注重點其實不在建築物本身。

伍德說，他最關注的，是台北101展現在整體空間設計和內部環境營造的「態度」。

伍德提到，全球摩天大樓往往要不是直挺挺的「玻璃盒箱」，就是為了吸睛，而在形體上做無謂的花招比拚，結果世界各地城市越來越相似，忽略在地文化特色，也忘了建築終究是為了「人」而存在。

在工程領域採用許多先進科技的台北101則不僅建築形體融入在地文化元素，在空間營造也體現對「人」的尊重，包括創全球首例、開放民眾360度參觀巨型阻尼器（避震裝置），以及挪出一整層樓作為商辦客戶的精神充電空間，並持續增設診所、超商、按摩中心等多樣生活設施。

去年，台北101獲國際健康建築研究所（IWBI）WELL健康建築認證，得分刷新WELL紀錄。

伍德說，台北101在落實「生活村」概念上，領先世界許多高樓。他強調，「從不以既有成就自滿」、「不斷自我創新」是他最欣賞台北101之處，這也讓今年邁入第20年的台北101看來永遠不老。

聽聞台北101獲邀參加美國綠建築協會（USGBC）的LEED（Leadership in Energy and EnvironmentalDesign）綠建築最新第5版本認證、可望明年順利通過，伍德問前來倫敦參加CTBUH年度論壇的台北101營運長劉家豪：「有必要這麼拚嗎？」劉家豪說：「我們必須如此。」

台北101於2011年首度取得LEED認證，隨後每個新版本的認證皆榜上有名，此次則是少數獲邀參與第5版本測試的20棟全球指標建築之一。一旦明年通過認證，台北101將名列LEED的全球推廣典範。

但台北101的野心不止於此。劉家豪在與馬來西亞、上海、香港等地標高樓高階代表同場發表的研討會上，分享台北101的「淨零排放」路徑。

台灣的政府目標是在2050年達成「淨零排放」。劉家豪告訴中央社，台北101希望在2045年、也就是比政府早5年，即達成這個目標。

他說，目前「綠電」在台北101的用電占比已超過10%；若一切順利，則預計至2035年，此占比可達近50%。台北101也正在為明年加入全球倡議平台RE100（Renewable 100，即100%採用再生能源）做準備。

由全球非營利組織「氣候組織」（Climate Group）主導的RE100倡議邀請企業參加、提出100%使用再生能源電力的目標承諾。根據RE100官網，台灣已加入的企業包括台積電、鴻海、中華電信、宏碁、華碩、國泰金控、玉山金控等。劉家豪近日也拜訪了「氣候組織」倫敦總部。

參與RE100倡議意味企業投入邁向100%使用再生能源電力的長期工程。過程中，若進度屢未如預期或因故窒礙難行，就會被RE100除名。

劉家豪坦言，台北101當然非常希望順利成為全球率先加入此倡議、並維持榜上有名不墜的單一高樓，但在「綠電」取得上，確實面臨不小壓力，特別是必須與工業界競爭。除了RE100，LEED第5版與前4版的最主要差異就在對再生能源電力的使用占比要求。

他說，台北101一向重視社會責任，期許自己在不同領域發揮示範作用，但如今對「綠電」的要求已不只是源於台北101不斷追求卓越的精神，也是回應大樓內部外商客戶在ESG（環境保護、社會責任、公司治理）及淨零排放的需求，且來自客戶的壓力有增無減。

根據世界綠建築協會（WGBC）資料，在與能源有關的全球碳排量中，高達39%源自建築，其中28%源自營運排放（例如供電系統），其餘11%則源自建材和建造過程。

劉家豪強調，作為台灣在國際間的地標建築、「台灣韌性」的象徵，台北101在永續發展的道路上，沒有藉口不督促自己持續向前。