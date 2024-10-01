迎年底消費旺季 街口支付本季四大優惠齊發

迎接年底消費購物旺季，街口支付（JKOPay）宣布即日起祭出四大獨家優惠，包括「旅日支付指定店家最高 26.5%」、「天天品牌日最高22%回饋」、「街口周年慶狂撒10張街口券」以及「TWQR街頭10%回饋祭」活動，無論在台灣還是日本、電商下單或是實體購物幾乎都有回饋。

街口支付觀察用戶每年第4季消費力最強，以電商及百貨購物、歲末聚餐與出遊為最大宗，付款金額較前三季都有顯著成長。

街口支付觀察，2023年第4季日本各縣市於賞楓、滑雪季期間支付交易額明顯飆升，看好民眾秋冬旅日支付需求，街口支付年底前提供最高4.5%無上限無腦刷方案，即日起再推三大活動加碼，包括於街口獨家通路「日本唐吉訶德」消費享加碼5%回饋，出示優惠券最高可達26.5%。

隨著各大百貨周年慶陸續展開，街口支付瞄準全台各大百貨人潮，9月27日至10月31日趁勢推出「街口周年慶」活動，灑折扣券，研究百貨電商周年慶之餘，可到街口支付App領券享好康。

街口支付分析用戶日常最愛消費場景，第4季起宣布攜手六大品牌推出「天天品牌日」，涵蓋日常採購、網路購物還是旅遊行程預訂，搭配街口專屬折扣碼或街口券，使用台新街口聯名卡、街利存帳戶等指定支付工具，即可天天享有高額優惠。

TWQR街頭10%回饋祭活動開跑首月即獲民眾熱烈響應，推升街口TWQR單日交易額與筆數較前月翻倍成長，街口支付表示每月初回饋金額將重新計算，疊加聯名卡等回饋可享最高20%街口幣回饋。