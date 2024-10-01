美東碼頭罷工 空運業者：海轉空效應暫未出籠

美東碼頭工人展開罷工，恐將推升海運運價與運輸成本，業界關注「海轉空」效應何時出籠，空運業者表示，因中國開始十一長假，客戶提前因應，至10月中旬都沒有此效應，可持續觀察至10月第3週。

美國海運聯盟（USMX）與國際碼頭工人協會（ILA）於過去24小時就勞資議題進行協商，但於合約屆期前勞資雙方仍無法達成共識，ILA於美東時間10月1日零時起展開罷工，關閉美國東岸和墨西哥灣海岸所有港口。

今年因為海運塞港及高運價，造成大量貨物運輸由「海運轉空運（海轉空）」的狀況明顯大增；美東碼頭工人罷工造成東岸港口停擺，是否會再度引發海轉空現象，業界高度關注。

空運業者對中央社記者表示，空運反應都很及時，以現階段來說，到10月中旬看起來都還沒有所謂的「海轉空」效應，有兩大原因，第一，中國開始十一長假，沒有出貨壓力，並未產生貨多排擠情形，第二，市場已有預期罷工的心理，部分業者在第3季已提前鋪貨或做其他物流安排。

至於未來是否會有「海轉空」效應，業者表示，還有待觀察，可能要等中國十一長假落幕，工廠開始上班後陸續出貨，預估到10月的第3週可能較有機會。

業者說，通常是具較高附加經濟價值的貨物比較有海運轉空運的條件，例如消費性電子相關產品筆電、桌機與相關周邊3C產品，因為單價略高，較能支撐空運運費；半成品或物料、民生消費相關等貨運很難負擔空運費用，至於AI伺服器等高價產品多數已採空運出貨。

目前有些船公司已陸續通知客戶要加收GRI（綜合費率附加費），勢必會挹注相關業者營收，不過也有業界聲音認為，第4季是海運相對淡季，船公司出貨壓力不像疫情時期那麼大，「罷工底氣似乎沒那麼足」，後續發展有待觀察。

亦有業者指出，美東航線若停擺，其實沒有什麼替代航路，選擇跳港的話，會考慮靠港加拿大，再走內陸鐵路與卡車運輸，運輸成本費用將大幅增加，而美東航線又有許多大型客戶，恐牽動全球不少產業，預料會有海運轉空運的效應，「但考量成本，可能也不會太多」。