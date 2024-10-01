房貸緊縮衝擊！9月買賣移轉棟數月減7.4%、年增3.9%

根據五大都會區公布9月「建物買賣移轉棟數」，五都（高雄因停班課尚未公布）交易量合計為1萬9028棟，月減7.4%、年增約3.9%。其中，台北市月減11.8%，新北市月減1.4%，桃園市月減18.4%，台中市是唯一量增的都會區，較8月量增0.7 %，台南市月減11.8%。

統計顯示，台北市9月建物買賣移轉棟數2259棟，年減11.8%；新北5666棟，年增6.8%；桃園市3857棟，年減4.1%；台中市5033棟，年增12.7%；台南市2213棟，年增13%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，8、9月市場交易表現明顯衰退，不過因為房貸排隊等候時間拉長，影響過戶時間往後，加上持續有新建案交屋，9月建物買賣移轉棟數僅呈現微幅衰退。

各都表現差異上，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，央行第七波房市管控措施衝擊，五大都會區買賣移轉棟數都有不同程度減幅，僅台中市維持平盤表現。觀察台中市各行政區表現，以太平區達828棟表現最受矚目，創該區自2011年有統計以來單月最高紀錄。

而桃園市是五大主要都會區中量縮最多的縣市，對此，中信房屋研展室副理莊思敏表示，一方面桃園今年6-8月交屋量相對較大，墊高了建物買賣移轉棟數基期，導致呈現較為明顯的量縮幅度。另一方面，桃園為大台北地區的親民房價區，除自住客外，近年吸引了不少投資置產型買方，現在眼看房市灰犀牛到來，投資客群大量離場，也讓桃園的交易量首當其衝。

另外，以今年第三季五都買賣移轉棟數表現，台北市單季買賣移轉棟數達7772棟，與去年同期相比成長11.6%；新北市1萬7393棟，年增16.1%；桃園市Q3買賣移轉棟數達1萬3577棟，年成長17.9%；台中市則有1萬5998棟，比去年同期增加28.6%；台南市則為7039棟，增幅11.7%；總計五都第三季買賣移轉棟數達6萬1779棟，與去年同期相比成長18.4%。

再以前9個月來看，永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，五大都會區建物買賣移轉棟數表現，整體交易量合計為17萬4400棟，與去年同期相比年增22.9%。其中，台北市與新北市年增率已明顯收斂至二成內，台北市年增18.2%，新北市年增19.7%，其餘三大都會區仍有二成以上的成長，桃園市年增26.6%，台中市年增23.2%，台南市年增29.6%，不過五都增幅都已逐月收斂。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，第三季移轉棟數跟去年相比有不少增幅，主因為去年房市買氣受「平均地權條例」修法衝擊，買氣瞬間下滑，今年則有新青安貸款帶動，買氣成長。由於央行已祭出第七波房市管控措施，各界預測下半年房市趨冷，雖新青安優惠仍在，首購族群也不受央行這波打房影響，在剛性買盤持續加深支撐力道之下，下半年市場雖會量修，但價格仍朝穩漲局勢發展。