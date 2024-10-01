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颱風來襲 PChome 24h 購物泡麵、零食餅乾銷量飆升逾100%

經濟日報／ 記者彭慧明／台北即時報導
受到山陀兒強颱侵台的影響，連鎖超市泡麵一早就被民眾搶購一空。聯合報系記者黃仲裕／攝影
受到山陀兒強颱侵台的影響，連鎖超市泡麵一早就被民眾搶購一空。聯合報系記者黃仲裕／攝影

秋颱「山陀兒」 1日增強為強颱，隨著全台各地風雨逐漸加劇，不少消費者已提前採購泡麵、乾糧、礦泉水及行動電源等防颱物資，為颱風來襲做好準備。PChome 24h購物「颱風快報專區」為民眾盤點各類防颱必備商品，包括泡麵乾糧、居家安全工具、淨水設備及環境清潔用品，同時針對颱風過境挾帶大量雨勢，也同步推出「颱風季除溼家電專區」，助消費者保持居家乾爽，應對濕氣困擾。

根據PChome 24h購物的數據顯示，往年颱風季來臨時，最受歡迎的防颱三寶是「泡麵/乾糧零食、礦泉水、行動電源/電池」。站上近兩日（9/29-9/30）迅速湧現防颱採購潮，觀察包含「大公升數的箱裝礦泉水」與「多入數箱購泡麵」都一舉衝上全站熱銷排行榜，其中泡麵、零食/餅乾的業績對比去年同期有超過100%的成長表現，其次冷凍食品、礦泉水的銷售也有超過50%的年增彈跳。此外，濾水設備的買氣也顯著上升，特別是BRITA系列濾芯與濾水壺在周末的業績對比9月日均成長25%，顯示消費者正積極進行防颱準備。

PChome 24h購物貼心匯集「囤糧囤水、居家修繕、環境清潔、宅家娛樂」等防颱用品清單，協助消費者快速備齊防颱物資，確保在風雨中安心無虞。同時，PChome 24h購物提醒消費者注意五大防颱要點：1、家中應準備緊急避難包，內容物必備雨具、食物、水、藥品及手電筒等；2、事前準備充足行動電源、緊急照明等，若風雨造成停電災情也不怕；3、車輛避免停在低窪處與堤防外，以避免成為泡水車；4、居家環境整理修繕，並做好盆栽防風措施；5、發布颱風警報後，請避免前往海邊觀浪、戲水或從事其他海上活動。

泡麵 消費 颱風

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