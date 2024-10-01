美東碼頭罷工 貨櫃三雄：調整船期航速、評估附加費

美東碼頭工人展開罷工，貨櫃三雄啟動應變計劃。長榮表示，形勢複雜且不斷變化，將調整船期及後勤作業，萬海將調整船舶航速與靠泊計劃；陽明向客戶發出緊急因應措施，並評估加收「碼頭壅塞附加費」與「GRI（綜合費率附加費）」。

美國海運聯盟（USMX）與國際碼頭工人協會（ILA）於過去24小時就勞資議題進行協商，但於合約屆期前勞資雙方仍無法達成共識，ILA於美東時間10月1日零時起展開罷工，關閉美國東岸和墨西哥灣海岸所有港口。

業界研判，美東碼頭工人展開罷工將衝擊全球物流鏈，勢必也會影響國內貨櫃三雄。

長榮海運表示，由於美東罷工事件形勢複雜且不斷變化，長榮海運密切關注局勢發展，並做好應對各種可能情況的準備，適時調整船期及相關後勤作業。

萬海則強調，針對美東罷工的因應，將會與美國子公司、聯營同行與碼頭都保持緊密聯繫，隨時因應罷工狀況的變化，調整船舶航速與靠泊計劃。

陽明指出，將持續關注最新情況，並動態調整航線靠港，以降低受影響範圍並確保客戶服務；同時依市場狀況決定，評估加收「碼頭壅塞附加費」、「GRI（綜合費率附加費）」。

陽明也向客戶發出最新緊急應變措施，依據陽明緊急通知客戶內容，自2024年10月1日起，ILA已啟動美國東岸和墨西哥灣海運碼頭停工；停工期間，受影響的海運碼頭、停靠港和內陸點可能會受到干擾，雖然陽明海運將盡最大努力盡量減少對服務的影響，但預計會出現廣泛的服務中斷，包括暫停或取消預訂、無法交付貨物及受影響設施的完全或部分關閉，包括海運碼頭、鐵路坡道和設備庫。

但陽明強調，將盡力維持船舶航行和貨物流動，但有需要替代處置方式時，例如使用替代港口、替代運輸方式、使用第三方供應商服務等產生的額外費用，客戶需要負擔；陽明將繼續與客戶密切合作，盡量減少額外成本。

陽明強調，目前尚無跡象顯示停工何時結束或何時恢復正常。