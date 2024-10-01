前經營團隊案件 大同宣示不影響公司營運

大同（2371）為符合公司治理最高準則，先行公告移民署「陸客來台線上申請平台及入出國通關查驗系統委外建置案」及「外網安全節能終端設備購案」違反採購案函文。大同公司強調，該兩採購案距今已逾14年，屬於前經營團隊時期情事，不影響公司營運及參與標案權利，後續將依函文內容進行法律程序，以維護權益。

大同表示，公司並未遭起訴或判決，法律程序尚在進行中，將以異議、向公共工程委員會提起申訴，或向行政法院提起行政訴訟，捍衛公司權益。再者，該案為民國98、99年標案，均履約完成且順利結案，機關無遭受任何損失，大同公司將主張移民署處分違反比例原則，並循過往成功案例進行申訴，有信心在最終獲得撤銷、還給公司公道，維護公司權益。

大同強調，王光祥董事長接掌大同集團後，致力於改善及加強公司營運，尤其海外市場布局已見成果、搶攻日本電力能源商機，旗下水力發電機組、電力變壓器均交貨給指標大企業，顯見公司產品製造技術獲得高度肯定，海外營收比重逐步墊高。此外，北市黃金地段復興南路不動產與芙蓉大樓交易總金額高達227億元，拚年底全數認列利益，大同無論是在組織架構、業務發展、財務結構都有顯著改善，未來營運將持續穩定成長。