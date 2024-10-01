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大同芙蓉大樓處分利益約131億元入帳 推升第3季獲利大爆發

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

大同公司（2371）今年首筆資產活化案芙蓉大樓，金額約131億，其處分利益己順利於9月完成入帳。此為大同近年活化資產的指標性大案，隨著交易完成，將為第3季挹注可觀的獲利，每股淨值也有望進一步再攀升；再加上本業電力與新能源事業群業績持續湧入，本季營運業內外皆美。

芙蓉大樓位處台北市仁愛路的精華區地段，擁有稀有廣闊地基與完整地塊，總土地面積約860坪，建物面積約6,401坪 ，買方包括璞永建設、璞慧建設、璞慶開發企業、海悅國際開發、敦富開發建設、鈜富開發、濟盟建設、台灣樂菲與菁霖公司等共9家。

除芙蓉大樓外，大同日前公告的北市大安復興南路資產活化案也如火如荼進行中，買方包括上市建商達麗、海悅國際及彥文資產管理顧問公司，交易總金額約95.88億元，公司將力拚年底前完成交易，今年全年獲利可期，對於眾多股東期盼的加倍股利也將在明年實現。

大同 海悅

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