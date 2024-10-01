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「史上最強打炒房」亂象叢生 房仲全國聯合會：促九大訴求減少糾紛

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房仲全國聯合會理事長王瑞祺1日召集房仲全國聯合會不動產智庫總會長林金雄、會長張欣民暨全體委員討論後，提出九大訴求。中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會提供
房仲全國聯合會理事長王瑞祺1日召集房仲全國聯合會不動產智庫總會長林金雄、會長張欣民暨全體委員討論後，提出九大訴求。中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會提供

9月19日中央銀行理監事會議決議第七波房市信用管制措施，被市場稱為「史上最強打炒房」措施，然而該政策在無聲無息中橫空出世，令全國房仲業乃至不動產業者措手不及，在毫無因應的準備下，被迫站上房市海嘯第一排。中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會（房仲全國聯合會）1日指出，央行推出該措施過於倉促，缺乏完整配套措施與充分思考，房仲業恐面臨「沒有成交量，只有糾紛量」的困境。

房仲全國聯合會理事長王瑞祺表示，第七波房市信用管制措施無預警上路，不僅會「錯殺」無辜換屋族，更可能出現許多問題，例如金融業者「挾資金為王」，利用資金優勢夾帶金融商品銷售、調高利率等手段，迫使消費者買單，造成市場亂象橫生。

王瑞祺強調，房仲全國聯合會呼籲，政府在管制政策下應統一放貸標準，避免橫生事端，導致「有關係就沒關係」，而「沒關係」的消費者成為受災戶。

王瑞祺指出，為避免房市過熱，業界向來對政府的金融管制措施抱持支持態度，但任何政策的實施，都應建立在充分溝通及完整配套之上，倉促上路只會帶來更多問題，不僅讓房仲業者疲於奔命，消費者更可能成為「最大受害者」。

房仲全國聯合會理事長王瑞祺召集房仲全國聯合會不動產智庫總會長林金雄、會長張欣民暨全體委員討論後，提出九大訴求，期望政府能聽見產業心聲，以共同維護消費者權益為目標，讓房市更穩健、軟著陸，也使房價更趨於穩定。

房仲全國聯合會九大訴求，包括第一、今年9月20日前房市交易不溯既往，第二、換屋族出售自住房屋期限從一年延長至兩年，第三、排除依法承受或按政策推動之不動產，如繼承、都更、土地持分等，第四、長期持有10年以上房產應排除在管制之外，第五、縮短新青安寬限期由五年為三年。

第六、金融機構不得要求承貸戶搭買與房地產無關之金融商品，第七、金融機構估價應依實價登錄總價為估值，第八、房市政策應由各部會協調後再行頒布，第九、保障自用型購屋人房貸利率，應以房貸利率地板價（目前為2.185%）加兩碼為上限，避免不合理提高利率水位，大幅增加購屋者負擔。

中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會（房仲全國聯合會）1日指出，央行推出該措施過於倉促，缺乏完整配套措施與充分思考，房仲業恐面臨「沒有成交量，只有糾紛量」的困境；並提出九大訴求。中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會提供
中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會（房仲全國聯合會）1日指出，央行推出該措施過於倉促，缺乏完整配套措施與充分思考，房仲業恐面臨「沒有成交量，只有糾紛量」的困境；並提出九大訴求。中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會提供

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