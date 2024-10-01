新光三越攜超級瑪利歐打造30款獨家限量贈品 兌換攻略一次看

新光三越周年慶10月3日起首波六店，包括台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店、台南中山店、高雄三多店重磅登場，首度聯名日本超人氣電玩IP「超級瑪利歐」，限量推出30款獨家贈品。不論是新光三會員、skm points點數達人，還是還未加入到新光三越會員行列的粉絲，透過攻略都有機會收藏。

周年慶期間，使用skm pay綁定指定銀行單筆刷卡達指定門檻，就可以將超級瑪利歐道具為主題的卡友禮帶回家，包括「無敵星 帆布袋」、一次擁有所有道具的「力量提升道具 毛毯」等，還可以獲得4大角色周年慶聯名購物袋。搭配化妝品單筆滿2,000送2,000點、全館累計5,000送5,000點、周年慶首七日skm pay限定—名品/大家電/法雅客/[i]Store單筆刷1萬送10,000點，回饋更加倍。

10月3日起扣1,000點skm points起即可兌換超級瑪利歐聯名好禮，包括出國旅遊必備「無敵星 行李束帶」、「超級瑪利歐 透明護照套」、適用多變天氣的「超級瑪利歐 輕便小巧傘」等。而且還有全台獨家的2款周年慶限定版造型悠遊卡，10月搶先兌換的「超級瑪利歐勇闖冒險世界 悠遊卡」和12月才開放兌換的「超級瑪利歐無敵星 造型悠遊卡」。

10月3日至10月27日期間，扣指定門檻skm points就可以兌換日本環球影城門票與超級任天堂世界區域入場券，另，周年慶開檔期首四日期間，打開新光三越APP扣100點skm points還可以兌換「？磚塊夾片 超級瑪利歐掛飾掛繩組」。

還不是會員的消費者只要在周年慶首八日期間首次申辦會員，並且單筆消費滿1,500元，就可以獲得「力量提升道具 吸管環保杯」。首次下載並綁定新光三越APP等解鎖指定任務，還有機會獲價值萬元的「Nintendo Switch+最新遊戲片」。

新光三越將超級瑪利歐的闖關挑戰實體化，周年慶期間，新光三越各店隱藏許多超級瑪利歐系列角色，會員只要扣300點skm points即可兌換超級瑪利歐紙帽，同時加入新光三越LINE好友就可以開始闖關，在店內找到指定角色並掃描QRcode，即可獲得1點，集滿6個角色並且出示貴賓卡與不限金額發票，就可以獲得只送不賣的「超級瑪利歐 行李吊牌」。

不僅如此，還有超過30場的超級瑪利歐見面會、拍照熱點也將陸續登場。