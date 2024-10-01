房市交易急凍 房仲全聯會提穩定房市9大訴求

央行9月19日祭出第7波房市信用管制措施，造成國內房市交易急凍。房仲全聯會今天提出9月20日前交易不溯既往、換屋出售期限延長至2年、縮短新青安寬限期5年為3年等穩定房市9大訴求，盼能避免市場亂象橫生。

中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全聯會（簡稱房仲全聯會）今天表示，央行理監事會議9月19日決議第7波房市信用管制措施，被市場稱為「史上最強打房」，認為該政策在無聲無息中橫空出世，令全國房仲業及不動產業者措手不及，在毫無因應準備下，被迫站上房市海嘯第一排。

房仲全聯會指出，央行推出該措施過於倉促，缺乏完整配套措施與充分思考，房仲業恐面臨 「沒有成交量，只有糾紛量」的困境。

房仲全聯會進一步指出，第7波房市信用管制措施無預警上路，不僅會「錯殺」無辜換屋族，更可能出現許多問題，例如金融業者挾資金為王，利用資金優勢夾帶金融商品銷售、調高利率等手段，迫使消費者買單，造成市場亂象橫生。

房仲全聯會呼籲，政府在管制政策下應統一放貸標準，避免橫生事端，導致「有關係就沒關係」，而「沒關係」的消費者成為受災戶。

房仲全聯會理事長王瑞祺指出，為避免房市過熱，業界向來對政府的金融管制措施抱持支持態度；但任何政策的實施，都應建立在充分溝通及完整配套之上，倉促上路只會帶來更多問題，不僅讓房仲業者疲於奔命，消費者更可能成為「最大受害者」。

房仲全聯會今天透過聲明提出穩定房市9大訴求，包括9月20日前交易不溯既往、換屋出售期限延長至2年、排除依法承受或按政策推動、10年以上長期持有除外、縮短新青安寬限期5年為3年、金融機構不得要求承貸戶搭買與房地產無關的金融商品、金融機構估價應依實價登錄總價為估值、房市政策應由各部會協調後再行頒布，以及保障自用型購屋人房貸利率。