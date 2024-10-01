臺慶科斥資815萬美元擴大對新加坡其電感公司持股 強化產銷合作關係
電感廠臺慶科（3357）1日公告，經董事會決議取得新加坡公司其SUPERWORLD HOLDINGS (S) PTE. LTD.有價證券，交易總金額為815.4萬美元，持股來到23.5%，該公司以組裝式電感為主，屬於長期投資，也看好此策略將能強化雙方產銷合作關係。
據悉，臺慶科原先就持有SUPERWORLD HOLDINGS (S) PTE. LTD.約一成的股權，此次再以每單位價格、每股3.02美元，總金額815.4萬美元，入手2,700,000股，使得臺慶科在該公司的持股比例來到23.5%。
業界指出，SUPERWORLD HOLDINGS (S) PTE. LTD.是以組裝式電感為主的公司，為新加坡公司，在當地設有廠房。臺慶科進一步說，持股將採取權益法認列收益，同時進一步強化雙方產銷合作關係，以及其他客戶及產品組合。
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