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台灣美容外科醫學會「成人之美獎」展現醫美新高度

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台灣美容外科醫學會理事長張松源於「成人之美」頒獎典禮致詞，強調醫美對重建自信與改變人生的重要性，並慶祝學會三十周年。（圖／陳靖攝）
台灣美容外科醫學會理事長張松源於「成人之美」頒獎典禮致詞，強調醫美對重建自信與改變人生的重要性，並慶祝學會三十周年。（圖／陳靖攝）

台灣美容外科醫學會致力於推動專業醫術的創新與普及，同時重視醫師的專業與道德素養。2024年為醫學會成立三十周年，9月28日在南港展覽館二館舉辦第二屆「成人之美」頒獎典禮，不僅表彰因為醫美技術而重獲自信的患者，也感謝無私奉獻的醫師，並彰顯台灣在國際醫美領域的影響力，現場有來自世界各地的醫師代表四十多位，更加證明台灣醫療技術在國際上備受肯定。

外在自信的重建，仰賴醫師的技術與細膩的手術過程。台灣美容外科醫學會主辦的這場頒獎典禮，旨在鼓勵那些經手術後勇敢改變人生的患者，並向所有用心的醫師表達敬意。同時，也透過成人之美獎的行銷，讓社會大眾了解每個醫療行為背後動人的故事。

台灣美容外科醫學會理事長張松源在典禮上表示：「今年將參賽者分成『自信新生』與『逆轉人生』兩組別。『自信新生』是針對個案因追求新生再造而接受醫美手術，化自卑為自信。『逆轉人生』則是針對先天畸形、或後天重度傷殘或因疾病導致外貌改變的患者，通過醫美技術讓他們恢復外在樣貌。這對心理狀態與自信的重建有著深遠影響。」

本屆「成人之美」得獎名單如下

「自信新生組」-特優的得獎醫師為陳宏彰醫師，個案則是邱玉琴女士。而在優選部分，獲得殊榮的醫師包括何于甄醫師及洪敏翔醫師，對應的個案則是塗惠絨女士與程品宸。

「逆轉人生組」-特優的得獎醫師為蕭若君醫師，個案則是侯伯尚先生。而在優選部分，得獎的醫師為余宗宸醫師及杜隆成醫師，對應的個案則是王慧瑛女士與彭鳳鶯女士。

藉由眾多真實案例的分享，台灣美容外科醫學會希望大眾能看見台灣醫美技術實力，它不僅帶來外表的改變，更是心靈的重塑與人生的轉折。醫學會的願景是透過醫療改變每一位患者的生命，進一步讓台灣的醫美技術成為世界認識台灣的窗口，這也為醫學會的三十周年慶典增添了重要意義。

有故事總經理邱健吾也強調：「醫病關係絕不是單純的買賣或交易供需，這當中包含了大愛與信任感。美容整形考驗著醫師的技術與病人的決心。我們希望將「成人之美獎」推向國際，作為台灣卓越軟實力的一部分，在國際外交舞台上發揮影響力。」

通過這些多元化且國際化的醫美案例，台灣再次展現了在全球醫美領域的領航地位。這不僅是對台灣醫療技術的肯定，也是一種醫者仁心的力量展示，讓世界看到醫學不僅能改變外表，還能賦予人們面對更美好的全新未來。

「自信新生組」得獎者合照，由左至右分別是，左3為優選：洪敏翔醫師組、左5為特優：陳宏彰醫師組、右2為優選：何于甄醫師組。（圖／陳靖攝）
「自信新生組」得獎者合照，由左至右分別是，左3為優選：洪敏翔醫師組、左5為特優：陳宏彰醫師組、右2為優選：何于甄醫師組。（圖／陳靖攝）
第二屆「成人之美」頒獎典禮在南港展覽館二館盛大舉行，慶祝台灣美容外科醫學會成立三十周年，展現台灣醫美領域的卓越成就。（圖／陳靖攝）
第二屆「成人之美」頒獎典禮在南港展覽館二館盛大舉行，慶祝台灣美容外科醫學會成立三十周年，展現台灣醫美領域的卓越成就。（圖／陳靖攝）
「逆轉人生組」得獎者合照，由左至右分別是，左2為優選：杜隆成醫師組、左6為特優：蕭若君醫師組、右4為優選：余宗宸醫師組。（圖／陳靖攝）
「逆轉人生組」得獎者合照，由左至右分別是，左2為優選：杜隆成醫師組、左6為特優：蕭若君醫師組、右4為優選：余宗宸醫師組。（圖／陳靖攝）
有故事總經理邱健吾接受媒體採訪，分享「成人之美」活動對推動台灣醫美技術國際化的影響及未來展望。（圖／陳靖攝）
有故事總經理邱健吾接受媒體採訪，分享「成人之美」活動對推動台灣醫美技術國際化的影響及未來展望。（圖／陳靖攝）

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