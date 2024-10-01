TOYOTA CROSS 入門車款只要79.9萬元起 配備升級、價格優惠

全台銷售冠軍COROLLA CROSS全新進化登場，這次的休旅神車的訂價令市場驚豔，這次價格訂價比市場預期更優惠，80萬元就成為COROLLA CROSS小休旅車主，推估最高降價幅度達16%；和泰集團總經理蘇純興表示，在TOYOTA支持下將匯率優勢回饋給國內消費者。

TOYOTA總代理和泰汽車10月1日舉辦全新改款COROLLA CROSS新車發表會，蟬連三年全台銷售冠軍COROLLA CROSS以全新改款登場。TOYOTA本部長王世豪在新車發表會上，介紹新車款引進各種消費者喜歡的最新科技配備，外觀也會面升級，外型更酷更有都會風格，加上全面進化的智慧科技配備，出現配備全面升級，價格更優惠的好消息。

COROLLA CROSS提供汽油豪華、汽油尊爵、汽油GR SPORT、油電豪華、油電尊爵、油電旗艦、油電GR SPORT，共七種等級以滿足不同消費者需求，價格由79.9萬元到99.9萬元，消費者可依需求選擇想要的車型。

其中，油電旗艦版，相較現行售價調降4.1萬元，另增加EPB電子手煞車、RCTA後方車側警示系統、12.3吋數位儀表板、全新LED Bi-Beam頭燈附LED序列式方向燈等價值達11萬元配備，整體降幅達15.1萬元，降價幅度達15%。

油電豪華版，相較現行售價調降7.6萬元，另增加EPB電子手煞車與全新外觀等價值達7萬元配備，故整體降幅達14.6萬元，優惠的幅度達16%。

在外型設計上，全新COROLLA CROSS以「Urban Premium」為設計理念，完美融合成熟洗鍊的都會時尚與SUV的強悍特質。