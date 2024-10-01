和泰車：第4季銷售持穩 估今年台灣車市逾45萬輛

和泰車今天下午舉行新車發表會，總經理蘇純興表示，今年台灣新車掛牌數可超過45萬輛，第4季銷售「感覺還OK、順順的」。

和泰車下午舉行TOYOTA全新改款COROLLACROSS新車發表會，蘇純興會後接受媒體採訪表示，今年台灣新車掛牌數可超過45萬輛，其中進口車和高級車款持穩，和泰車高階和各級車款「持續照計畫走」。

展望第4季銷售，蘇純興說「感覺還OK、順順的」，目前市場對油電混合車的需求蠻高的。

媒體問及中國大陸近日釋出政策利多影響，蘇純興表示，和泰車在中國轉投資表現「應該會好一點」。

業者今天統計，累計今年前9月台灣市場新車掛牌登錄輛數34萬4116輛，較去年同期微減1.6%。和泰車旗下TOYOTA與LEXUS品牌9月合計掛牌1萬2396輛，較去年同期增加15.8%，市占率33.9%，是歷年同期次高。