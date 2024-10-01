配合政府穩定物價 中油：10月桶裝瓦斯不調價

配合政府穩定物價政策，中油公司今天宣布，明天凌晨零時起，10月家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整。

中油表示，液化石油氣類價格依「中油公司液化石油氣價格每月檢討調整機制」辦理。依公式計算結果，10月液化石油氣每公斤應調漲0.7元，但為配合政府穩定物價政策，價格不調漲，由台灣中油暫行吸收。

中油指出，加計尚未調足的吸收金額每公斤15.2元，10月未調足的吸收金額為每公斤15.9元，將於日後國際價格下跌時再行回補。