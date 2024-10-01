和泰神車 Corolla Cross 改款降價6%到9% 加上配備讓利15萬元

和泰車（2207）1日舉辦全新改款COROLLA CROSS新車發表會。蟬連三年全台銷售冠軍的COROLLA CROSS以全新成熟洗鍊的都會風格，加上全面進化的智慧科技配備，價格不漲反降，降價幅度6%到9%，加上配備升級，每台車讓利達9萬元，其中入門車款從85.9萬元降至79.9萬元，甚至已經來到YARIS CROSS的價格帶。由於價格太殺，年販量預期將達到4萬台。

和泰車總經理蘇純興表示，和泰車取得汽車的成本主要是以美金計價，匯率風險由日本原廠承擔。在市場愈趨競爭之下，和泰車向日本原廠尋求更多的支援，日本豐田也願意讓利支持和泰車，因此此次COROLLA CROSS改款的價格極具競爭力，希望能挑戰COROLLA CROSS上市以來的新高量。

和泰車表示，全新COROLLA CROSS以「Urban Premium」為設計理念，完美融合成熟洗鍊的都會時尚與SUV的強悍特質。全新且更具科技未來感的水箱護罩，採用漸變式的菱格造型，搭配與車身同色的設計及加大的進氣壩，讓整體前視造型更具都會摩登魅力。HYBRID旗艦車型更搭載全新LED頭/尾燈組，頭燈組升級成序列式方向燈搭配LED Bi-Beam頭燈，尾燈則增加了三道鍍鉻裝飾，提升立體感與辨識度，全面升級COROLLA CROSS的科技先進質感。

和泰車指出，油電旗艦版，相較現行售價調降4.1萬元，另增加EPB電子手煞車、RCTA後方車側警示系統、12.3吋數位儀表板、全新LED Bi-Beam頭燈附LED序列式方向燈等價值達11萬元配備，故整體降幅達15.1萬元（15%）。

油電豪華版，相較現行售價調降7.6萬元，另增加EPB電子手煞車與全新外觀等價值達7萬元配備，故整體降幅達14.6萬元（16%）。

和泰車強調，此次COROLLA CROSS不僅帶來全新外觀和配備升級，同時為了回饋台灣消費者的支持，和泰汽車也向日本原廠爭取更具競爭力的價格，讓所有的消費者都能以更實惠的價格，輕鬆享受COROLLA CROSS卓越的駕駛體驗和進化的商品魅力。

科技配備方面，全新COROLLA CROSS全車系標配EPB電子駐車煞車系統與Auto Hold自動定車煞車系統，大幅提升行車的便利性；此外，尊爵等級以上車型導入全新12.3吋數位儀表板，支援四種使用風格，並搭配三種儀表顯示，包含數位、單環及雙環式的設定，滿足駕駛個人風格的需求。

COROLLA CROSS全車標配7SRS氣囊，並搭載TOYOTA SAFETY SENSE等最高34項主被動安全防護系統，包含PCS預警式防護系統、LTA車道循跡輔助系統、ACC全速域主動式車距維持定速系統附Stop & Go等先進駕駛輔助功能，HYBRID旗艦車型更新增RCTA後方車側警示系統，大幅提升行車安全性。