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陽明美東收貨正常 將依市場變動加收罷工相關產生費用

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

陽明海運（2609）表示，美東罷工第一周先用跳港模式因應，讓船舶把貨卸下來，持續關注最新情況，並動態調整航線靠港，以降低受影響範圍並確保客戶服務；最新緊急應變措施請詳見客戶通知，並且已經發通知給客戶，美東的收貨仍正常，但依市場變動未來不排除開始加收罷工相關產生的費用。

陽明表示，美國海運聯盟（US Maritime Alliance, USMX）與國際碼頭工人協會（The International Longshoremen’s Association, ILA）於過去24小時就勞資議題進行協商，惟於合約屆期前勞資雙方仍無法達成共識，ILA於美東時間10月1日零時起關閉美國東岸和墨西哥灣海岸，所有港口展開罷工。

陽明經營團隊指出，所屬的聯盟已經開始評估第一周先用跳港模式因應，讓船舶把貨卸下來，10月1日真的罷工，未來會依市場需求概況加收相關費用，陽明目前預計要加收「碼頭壅塞附加費」，另外還會加收「GRI附加費用」，到美東的貨物最少要加收兩種附加費用。

碼頭 罷工 陽明海運

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美東碼頭工人罷工5大影響 台驊：運能估折損1至2成

萬海因應美東罷工 調整船舶航速與靠泊計劃

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