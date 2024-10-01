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COROLLA CROSS小改款價格超殺 年銷目標破4萬輛

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
COROLLA CROSS小改款，汽油車價自79.9萬元起，油電車價83.9萬元起。圖／和泰車提供
COROLLA CROSS小改款，汽油車價自79.9萬元起，油電車價83.9萬元起。圖／和泰車提供

和泰車發表全新改款TOYOTA COROLLA CROSS，新車共7個車型，價格極具競爭力，力拚年銷目標4萬輛。由於車市優於預期，和泰車總經理蘇純興表示，今年全年的整體掛牌數，應會超過年初預估的46萬輛。

今年9月在各車廠促銷持續及進口品牌到港交車下，整體市場買氣維持，最終總市場達36532台，年減1.5%，累計今年1~9月總市場登錄台數344116台，年減1.6%。

蘇純興表示，目前觀察，進口、高級車的表現都不錯，第四季接單的狀況也感覺還蠻順的，因此全年掛牌數也有望超過45萬輛。

而銷售表現一直極為亮眼的COROLLA CROSS小改款，汽油車價自79.9萬元起，油電車價83.9萬元起，價格親民。蘇純興表示，匯率的風險都由日本原廠承擔，而近期匯率降低，因此也在價格上回饋給消費者。

蘇純興也說，COROLLA CROSS今年預估掛牌數可達1萬輛，目前預接單超過千張，也有機會打破過去的年度銷售紀錄。

匯率 和泰車

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