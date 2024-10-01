國際能源週10/2登場 泓德能源推全面智慧能源方案

台灣國際智慧能源週與台灣國際淨零永續展將於10月2日登場，泓德能源將展出集團智慧能源解決方案，包括綠電、光儲充、電力交易預測、充電站、漁電共生及維運管理等方案。

泓德能源今天舉行媒體交流會，說明此次展覽重點。泓德能源今年以「探索智慧能源點線面，連結全球能源無界」為主題，將展出包括「智慧開電」等多個新平台。

其中，智慧開電將運用AI智慧分析能力，結合電動車成長率，提供充電站建站決策核心建議與視覺化決策資訊。

泓德能源旗下充電營運商星舟快充將同時展出「AI雲端充電管理平台」，整合充電、能源、雲端、人工智慧及軟硬體，協助充電營運商快速掌握營運細節，以及掌握充電站生命週期管理。

至於綠電顧問服務的星星電力，將展出「綠電星智匯」及「綠電星平方」平台。其中，綠電星智匯可以預測供需，優化能源配比，減少餘電浪費；綠電星平方是自動化管理綠電合約，透明揭露轉供資訊及碳減排成果，讓客戶隨時掌握綠電使用狀況。

能源聚合商星佑能源將展出能源管理系統、電力代操維運及「能源雲」。能源雲可以整合數據，提供智慧營運服務。

泓德能源總經理周仕昌表示，泓德能源積極拓展日本、澳洲及菲律賓等國際市場，並衝刺綠電銷售業務，明年預計銷售5億度綠電，將可較顯著貢獻業績。