9月房市吹冷風 高雄外五都買賣移轉棟數月減逾7%、這兩大區提早入冬

除高雄外，台北市、新北市、桃園市、台中市及台南市等五都，1日公布今年9月的買賣移轉棟數，其中台北市2,259棟，月減11.8%、年減11.8%；新北市5,666棟，月減1.4%，年增6.8%；桃園市38,57棟，月減18.4%，年減4.1%；台中市5,033棟，月增0.7%，年增12.7%；台南市月減11.8%，年增13%。合計五都9月共19,028棟，月減7.4%、年增3.9%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，下半年銀行緊縮銀彈，讓買家擔心貸款下不來而卻步，且第3季央行打炒房風聲鶴唳，加深民眾的觀望心態，因此9月的買賣移轉表現，比8月的民俗月縮水近ㄧ成，台北與台南更寫下今年單月的次低量。

與去年同期相比，2024年9月的年增率僅高於農曆春節的2月，創下今年次低；且隨著金龍海嘯持續發酵，第4季買氣預估將進一步收斂，加上去年第4季受新青安拉抬墊高基期，2024年第4季的買賣移轉年增率，負成長的可能性很高，買氣可說是提早入冬。

張旭嵐指出，北台灣對政策的感受向來比中南部即時，因此台北市、桃園市等北部都會區，去年同期率先反應新青安利多，今年也第一時間表達出市場對打炒房政策的憂心。

另外張旭嵐分析，由於北部都會區的素地有限，交屋潮相對中南部低調，僅新北市受江翠北側、二重疏洪道等地的新案交屋撐盤，因此北部買氣縮減的時間比中南部更早，讓發布不久的「金龍海嘯」，對台北市、桃園市的買賣移轉棟數產生年月雙減衝擊。