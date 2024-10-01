快訊

東森國際財報不實害股價重挫 更三審判王令麟等人賠2266萬

00929配息又縮水！預估降至0.14元 年化配息率約8.9%

聖母峰又長高了！研究發現1原因 把山往上推

聽新聞
0:00 / 0:00

9月房市吹冷風 高雄外五都買賣移轉棟數月減逾7%、這兩大區提早入冬

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
除高雄外，台北市、新北市、桃園市、台中市及台南市等五都1公布9月買賣移轉棟數，其中台北市2,259棟，月減11.8%；新北市5,666棟，月減1.4%；桃園市38,57棟，月減18.4%；台中5,033棟，月增0.7%；台南市月減11.8%，合計五都9月共19,028棟，月減7.4%。台灣房屋集團趨勢中心提供
除高雄外，台北市、新北市、桃園市、台中市及台南市等五都1公布9月買賣移轉棟數，其中台北市2,259棟，月減11.8%；新北市5,666棟，月減1.4%；桃園市38,57棟，月減18.4%；台中5,033棟，月增0.7%；台南市月減11.8%，合計五都9月共19,028棟，月減7.4%。台灣房屋集團趨勢中心提供

除高雄外，台北市、新北市、桃園市、台中市及台南市等五都，1日公布今年9月的買賣移轉棟數，其中台北市2,259棟，月減11.8%、年減11.8%；新北市5,666棟，月減1.4%，年增6.8%；桃園市38,57棟，月減18.4%，年減4.1%；台中市5,033棟，月增0.7%，年增12.7%；台南市月減11.8%，年增13%。合計五都9月共19,028棟，月減7.4%、年增3.9%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，下半年銀行緊縮銀彈，讓買家擔心貸款下不來而卻步，且第3季央行打炒房風聲鶴唳，加深民眾的觀望心態，因此9月的買賣移轉表現，比8月的民俗月縮水近ㄧ成，台北與台南更寫下今年單月的次低量。

與去年同期相比，2024年9月的年增率僅高於農曆春節的2月，創下今年次低；且隨著金龍海嘯持續發酵，第4季買氣預估將進一步收斂，加上去年第4季受新青安拉抬墊高基期，2024年第4季的買賣移轉年增率，負成長的可能性很高，買氣可說是提早入冬。

張旭嵐指出，北台灣對政策的感受向來比中南部即時，因此台北市、桃園市等北部都會區，去年同期率先反應新青安利多，今年也第一時間表達出市場對打炒房政策的憂心。

另外張旭嵐分析，由於北部都會區的素地有限，交屋潮相對中南部低調，僅新北市受江翠北側、二重疏洪道等地的新案交屋撐盤，因此北部買氣縮減的時間比中南部更早，讓發布不久的「金龍海嘯」，對台北市、桃園市的買賣移轉棟數產生年月雙減衝擊。

炒房 買氣

延伸閱讀

強颱山陀兒來勢洶洶 明國內外航班異動一次看

強颱山陀兒來襲 林欽榮：高雄市府團隊若獲災情立即處理

為何高雄颱風假放得很乾脆？過來人揭2關鍵：誰敢不放

山陀兒直逼高雄 海巡柔性勸離西子灣觀浪人

相關新聞

和泰神車 Corolla Cross 改款降價6%到9% 加上配備讓利15萬元

和泰車（2207）1日舉辦全新改款COROLLA CROSS新車發表會。蟬連三年全台銷售冠軍的COROLLA CROSS...

Gogoro 被爆用大陸製零件卻大逆轉 公司回應了

對於Gogoro被爆用大陸製零件卻大逆轉，Gogoro 1日表示，感謝產發署經過這段時間的調查，協助釐清 Gogoro ...

TOYOTA CROSS 入門車款只要79.9萬元起 配備升級、價格優惠

全台銷售冠軍COROLLA CROSS全新進化登場，這次的休旅神車的訂價令市場驚豔，這次價格訂價比市場預期更優惠，80萬...

COROLLA CROSS小改款價格超殺 年銷目標破4萬輛

和泰車發表全新改款TOYOTA COROLLA CROSS，新車共7個車型，價格極具競爭力，力拚年銷目標4萬輛。由於車市...

9月房市吹冷風 高雄外五都買賣移轉棟數月減逾7%、這兩大區提早入冬

除高雄外，台北市、新北市、桃園市、台中市及台南市等五都，1日公布今年9月的買賣移轉棟數，其中台北市2,259棟，月減11...

前三季商用不動產交易總金額達1249億元、年增率達33% 躍升息以來新高

據第一太平戴維斯最新第3季商用不動產季報顯示，單季單筆3億元以上大型商用不動產交易金額達567億元，季增率達121%，年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。