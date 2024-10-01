房市風暴來襲這區交易卻創史上新高 房仲：甜甜價吸引人

住商機構彙整五都9月買賣移轉棟數，僅台中維持平盤，其他四都與上月相比皆下滑，大家房屋企研室公關主任賴志昶分析，房市受銀行放貸緊縮影響，8月買氣即下滑，9月央行推出第七波房市管控措施，更讓市場買氣跌落谷底。

據五都地政局統計，台北市9月買賣移轉棟數為2,259棟，月減11.8%、年減11.8%；新北市買賣移轉棟數為5,666棟，月減1.4%、年增6.8%。

桃園市買賣移轉棟數為3,857棟，月減18.4%、年減4.1%；台中市買賣移轉棟數為5,033棟，月增0.7%、年增12.7%；台南市買賣移轉棟數為2,213棟，月減11.8%、年增13%。

五都總計9月買賣移轉棟數為19,028棟，月減7.4%、年增3.9%。

賴志昶分析，受央行第七波房市管控措施衝擊，五大都會區買賣移轉棟數都有不同程度減幅，僅台中市維持平盤表現。觀察台中市各行政區表現，以太平區達828棟表現最受矚目，創該區自2011年有統計以來單月最高紀錄。

主因是在北屯、西屯等過去房市熱點高房價帶動之下，太平區有新光重劃區等房市熱門議題，吸引大咖建商進駐，且新案價僅約3~4字頭價位，與北屯、西屯等傳統熱門重劃區相比，如此「甜甜價」吸引年輕族群移入，儼然成為「首購天堂」，帶動區域買氣增長。