美東碼頭罷工！台驊估若延續逾兩周 運費及相關附加費肯定大幅上漲
針對美東碼頭罷工，國內最大的物流業者台驊（2636）分析，此次罷工行動如果延續超過兩個禮拜，造成的影響將持續至今年年底甚至明年初，船公司的運能至少要折損一到兩成左右，運費及相關附加費肯定會大幅上漲。
台驊用五個因素來分析這次罷工的影響：
首先，港口擁堵、裝卸作業中斷，產生貨物積壓，其次，供應鏈中斷，造成零售商、汽車工業、民生用品等物資供應中斷，庫存不足等問題。
第三，東岸碼頭工人罷工將造成全美數百億美元的經濟損失，船公司因應措施會採取跳港或是變更航線，將船舶開往美西或加拿大、墨西哥灣等港口裝卸貨，這將產生更多的費用成本，促成運費的上漲。
第四，這次的罷工將產生物流成本的提高，進口商會提高售價轉嫁給消費者，造成通膨更大的疑慮；第五，此次的罷工肯定會引起勞資雙方關係的衝擊，除了影響薪資水平、碼頭工人的工作情緒、態度之外，未來港口碼頭作業的自動化趨勢也會受影響。
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