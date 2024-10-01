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台中豪宅市場進入百萬時代！聯聚瑞和實登每坪105萬

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
實價揭露「聯聚瑞和大廈」每坪成交單價105萬元，創下台中豪宅史上新高價。記者宋健生／攝影
實價揭露「聯聚瑞和大廈」每坪成交單價105萬元，創下台中豪宅史上新高價。記者宋健生／攝影

台中豪宅市場正式進入「百萬」時代！根據實登揭露，台中七期首座突破百萬元單價的豪宅成屋出爐，一名北部企業主9月初無貸款買進「聯聚瑞和大廈」中樓層戶，根據實登揭露，交易總價1.8億元，每坪單價94.6萬元，但實際上拆算車位後，該戶別單價超過105萬元，創下台中豪宅史上新高價。

據實登揭露，這名北部企業主9月初無貸款買進「聯聚瑞和大廈」中樓層交易總價1.8億元，總坪數191.31坪，含3個車位，實價登錄揭露含車單價每坪94.6萬元，但實際上拆算車位單價後，該戶別單價超過105萬元。

台中豪宅一哥聯聚建設今年創立30周年，集團決加碼推案，第4季在七期一口氣推出600億元案量，打破聯聚一年推案最高紀錄。其中，1日正式公開的「聯聚理安大廈」，每坪單價95萬至138萬元，據了解，剛開盤就售出多戶中樓層戶，也宣告台中豪宅房價進入三位數時代。

「聯聚理安大廈」位於惠民路、正對台中國家歌劇院，基地面積840坪，規劃地上39樓、地下五層，總戶數74戶，一層二戶，坪數在110坪至120坪，總銷120億元，鎖定回流台商及企業主。

另外，位於市政北七路、市政北六路1,837坪的「聯聚玉衡大廈」，預計11月進場。此案雙面臨路、且正對秋紅谷公園，規劃地上51樓、地下八層，總戶數戶374戶，坪數為均質60坪，總銷280億元。

位於朝富路、市政北二路口黃金角地的「聯聚中衡大廈」，基地面積1,920坪，規劃為地上37樓、地下七層的頂級商辦產品，坪數55坪至162坪共192個單位，總銷200億元，預計年底公開。

至於市政北七路上的豪宅成屋案「聯聚瑞和大廈」，過去也曾出現2層樓包層由同一家族購買，購屋總價高達5.855億元，8字頭當時也突破7期毛胚屋的單價紀錄。

此次出現百萬元單價交易，台灣房屋七期單元特許加盟店東陳裕方指出，「聯聚瑞和大廈」為七期秋紅谷首排的景觀社區，且該社區為中台灣最高的住宅大樓，對層峰買家而言極具身份象徵意義，加上建商在台中豪宅市場頗負盛名，因而締造百萬身價。

另據實登揭露，位於七期、擁有黃金門牌的豪宅社區「寶璽天睿」，在7月高樓層成交一戶1.57億元物件，總坪數200坪，拆算車位單價約88萬元，也創下該社區新高。

經了解，出手的這位台中在地富豪，早年經營批發買賣，後就轉為投資不動產、有價證券，房仲業者說，「寶璽天睿」雖然不是角地，但格局上以Z字形規劃，擁有四面採光，且私密性也高，獲得富豪青睞。

和大 豪宅

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