美東碼頭工人罷工5大影響 台驊：運能估折損1至2成

美國港口工會罷工箭在弦上，貨攬業者台驊推估罷工將造成貨物積壓、供應鏈中斷、運費上漲、通膨疑慮、碼頭作業自動化趨勢5大影響，且罷工若超過2週，影響將持續至明年初，運能至少折損1到2成。

媒體報導，美國東岸36座港口在美東時間1日零時起展開大罷工，就在罷工啟動數小時前，資方提出加薪5成條件，希望能重啟與勞方之間的談判，避免罷工重創經濟。不過碼頭工人工會不接受此加薪方案，自1日零時起站上罷工線。

對於美東碼頭工人罷工可能會造成的影響，貨攬業者台驊表示，此次罷工行動如果延續超過2週，造成的影響將持續至今年底甚至明年初，船公司的運能至少要折損1到2成左右，運費及相關附加費肯定會大幅上漲。

業界認為，這可能成為美國幾十年來，最具破壞性的罷工事件；台驊推估5大影響，

第一，將造成港口壅堵、裝卸作業中斷，產生貨物積壓。 第二，供應鏈中斷，造成零售商、汽車工業、民生用品等物資供應中斷，庫存不足等問題。 第三，東岸碼頭工人罷工將造成全美數百億美元的經濟損失，船公司因應措施會採取跳港或是變更航線，將船舶開往美西或加拿大、墨西哥灣等港口裝卸貨，這將產生更多的費用成本，促成運費的上漲。 第四，這次的罷工將造成物流成本提高，進口商會提高售價轉嫁給消費者，可能造成通膨更大的疑慮。 第五，此次的罷工肯定會引起勞資雙方關係的衝擊，除了影響薪資水平，碼頭工人的工作情緒、態度之外，會造就未來港口碼頭作業的自動化趨勢。

業界回顧，2002年美國西海岸港口碼頭工會工人罷工11天，當時共需要6個月的時間，物流供應鏈才恢復正常。