快訊

南韓梨泰院害死159人 法院一審判決「輕判與無罪」

緩慢向北移動！氣象署估強颱山陀兒「明登陸」：南部慎防豪雨、致災性強風

石破茂正式成日本第102任首相！新內閣預計今晚成立

美東碼頭工人罷工5大影響 台驊：運能估折損1至2成

中央社／ 台北1日電

美國港口工會罷工箭在弦上，貨攬業者台驊推估罷工將造成貨物積壓、供應鏈中斷、運費上漲、通膨疑慮、碼頭作業自動化趨勢5大影響，且罷工若超過2週，影響將持續至明年初，運能至少折損1到2成。

媒體報導，美國東岸36座港口在美東時間1日零時起展開大罷工，就在罷工啟動數小時前，資方提出加薪5成條件，希望能重啟與勞方之間的談判，避免罷工重創經濟。不過碼頭工人工會不接受此加薪方案，自1日零時起站上罷工線。

對於美東碼頭工人罷工可能會造成的影響，貨攬業者台驊表示，此次罷工行動如果延續超過2週，造成的影響將持續至今年底甚至明年初，船公司的運能至少要折損1到2成左右，運費及相關附加費肯定會大幅上漲。

業界認為，這可能成為美國幾十年來，最具破壞性的罷工事件；台驊推估5大影響，

第一，將造成港口壅堵、裝卸作業中斷，產生貨物積壓。

第二，供應鏈中斷，造成零售商、汽車工業、民生用品等物資供應中斷，庫存不足等問題。

第三，東岸碼頭工人罷工將造成全美數百億美元的經濟損失，船公司因應措施會採取跳港或是變更航線，將船舶開往美西或加拿大、墨西哥灣等港口裝卸貨，這將產生更多的費用成本，促成運費的上漲。

第四，這次的罷工將造成物流成本提高，進口商會提高售價轉嫁給消費者，可能造成通膨更大的疑慮。

第五，此次的罷工肯定會引起勞資雙方關係的衝擊，除了影響薪資水平，碼頭工人的工作情緒、態度之外，會造就未來港口碼頭作業的自動化趨勢。

業界回顧，2002年美國西海岸港口碼頭工會工人罷工11天，當時共需要6個月的時間，物流供應鏈才恢復正常。

碼頭 罷工 美國

延伸閱讀

台股上漲165點 三大法人賣超134億元

萬海因應美東罷工 調整船舶航速與靠泊計劃

美東與墨灣港口幾乎篤定今起罷工 華爾街盤點潛在贏家與輸家類股

獨家／國內航運業者證實 美東罷工行動10月1日開始

相關新聞

台中豪宅市場進入百萬時代！聯聚瑞和實登每坪105萬

台中豪宅市場正式進入「百萬」時代！根據實登揭露，台中七期首座突破百萬元單價的豪宅成屋出爐，一名北部企業主9月初無貸款買進...

買賣移轉曝 北台灣見第一波衝擊、這縣市竟年月雙增

打炒房風暴將至？ 都會區9月買賣移轉年增率今年次低北台灣率先迎「金龍海嘯」！ 年月雙減提早入冬，台北、桃園、台中及台南公...

9月車市銷售成績出爐 總掛牌36532台 年減1.5%

9月車市銷售成績出爐，在各車廠促銷持續及進口品牌到港交車下，整體市場買氣維持，最終總市場達36532台，年減1.5%，月...

房仲公會出聲了：救救消費者、9月20日前交易不溯既往

央行房市金融管制倉促上路，錯殺無辜違約不斷，中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全聯會提出穩定房市九大訴求。房仲公會全聯會...

逃命潮真來了？ 專家揭「平轉、賠售」物件真相

央行上月19日祭出第七波信用管制後，由於第二屋限貸五成，第三屋僅三成，傳出不少預售屋投資客因無力交屋，打出「平轉」、「賠...

「台南版信義計畫區」社宅發包了！ 總計1038戶

國家住都中心在台南平實重劃區推出的社會住宅新建統包工程，30日決標，將分別由「勝冠營造、解構聯合建築師事務所、信翊企業」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。