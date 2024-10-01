迎年底消費旺季 街口支付四大優惠齊發、最高回饋逾20%

街口支付觀察用戶每年第4季消費力最強，且以電商及百貨購物、歲末聚餐與出遊為最大宗，付款金額較前三季都有顯著成長。為迎接年底消費購物旺季，街口支付即日起祭出四大獨家優惠，包括「旅日支付指定店家最高 26.5%」、「天天品牌日最高 22% 回饋」、「街口周年慶狂撒 10 張街口券」以及「TWQR 街頭 10% 回饋祭」活動。

街口支付觀察，2023年第4季日本各縣市於賞楓、滑雪季期間支付交易額明顯飆升，看好民眾秋冬旅日支付需求，街口支付年底前提供最高 4.5% 無上限無腦刷方案，即日起再推三大活動加碼，包括於街口獨家通路「日本唐吉訶德」消費享加碼 5% 回饋，出示優惠券最高可達 26.5%，如於 BicCamera、松本清、Cocokarafine 出示優惠券也享最高 21.5%，此外在愛電王 EDION、＠COSME TOKYO、PARCO、LUMINE 新宿、阪急百貨店、阪神百貨店、大丸百貨、松坂屋百貨、MITSUI OUTLET PARK、Mitsui Shopping Park LaLaport、DiverCity Tokyo 購物中心、GRANSTA（格蘭思達）交易滿額還可再抽百元街口幣。

隨著各大百貨周年慶陸續展開，街口支付瞄準全台各大百貨人潮，9 月 27 日至 10 月 31 日趁勢推出「街口周年慶」活動，祭出百貨美食街 85 折券、京站 150 元券，如參與電商 10.10 購物節，領取 momo 購物網、PChome 24h 購物、蝦皮購物合作品牌、神腦（2450）、91APP 合作品牌街口券最高累折 2,800 元起，提醒民眾研究百貨電商周年慶之餘，別忘了到街口支付 App 領券享好康。

街口支付分析用戶日常最愛消費場景，第4季起宣布攜手六大品牌推出「天天品牌日」，包括每周一美廉社最高 13%、每周二 KKday 最高 16%、每周三媽咪愛最高折 350 元、每周三 ZALORA 最高 22%、每周五家樂福最高 5%、每周日 Klook 最高 15% 等，無論日常採購、網路購物還是旅遊行程預訂，搭配街口專屬折扣碼或街口券，並使用台新街口聯名卡、街利存帳戶等指定支付工具，即可天天享有高額優惠。

TWQR 街頭 10% 回饋祭活動開跑首月即獲民眾熱烈響應，再推升街口 TWQR 單日交易額與筆數較前月翻倍成長，街口支付表示每月初回饋金額將重新計算，提醒民眾每月 1 日起把握機會前往有街口 TWQR 立牌之店家掃碼消費拿 10% 回饋，如使用街口支付 App 連結台新玫瑰卡、太陽/玫瑰卡（天天刷/大筆刷方案）、玫瑰 Giving 卡、街利存帳戶或街口帳戶掃碼付款，還可享最高 20% 街口幣回饋。