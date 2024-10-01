買賣移轉曝 北台灣見第一波衝擊、這縣市竟年月雙增

打炒房風暴將至？ 都會區9月買賣移轉年增率今年次低北台灣率先迎「金龍海嘯」！ 年月雙減提早入冬，台北、桃園、台中及台南公布今年9月買賣移轉棟數，台北、桃園均呈年月雙減，桃園月減18%最多，台中則逆勢出現年月雙增，台南呈現月減年增。合計四都9月共13362棟，月減9.7%，年增2.7%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，下半年銀行緊縮銀彈，買家擔心貸款下不來而卻步，且央行打炒房風聲鶴唳，加深民眾觀望心態，因此9月買賣移轉表現，比8月民俗月縮水近1成，台北與台南更寫下今年單月的次低量。

她表示，北台灣對政策的感受向來比中南部即時，台北、桃園去年同期率先反應新青安利多，今年也第一時間表達出市場對打炒房政策的憂心，加上北北桃交屋潮不如中南部，因此買氣縮減比中南部更早，金龍海嘯才發布，買賣移轉棟數隨即年月雙減。

而隨著「金龍」海嘯持續發酵，預估第4季買氣將進一步收斂，加上去年第4季受新青安拉抬墊高基期，所以今年第四季的買賣移轉年增率，負成長的可能性很高，買氣將提早入冬。

9月各都會區的量能與8月相比，幾乎都縮水，唯獨台中逆勢開出正成長紅盤，年月雙增令各界驚豔，尤其太平區年月增幅都超過100%，翻倍激增成為台中9月買賣移轉的大補帖。