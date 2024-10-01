9月車市戰報出爐 進口車大量到港 整體車市月增二成、年減1.5%

9月在各車廠促銷持續及進口品牌如BENZ/LEXUS到港交車下，整體市場買氣維持，最終總市場達36,532台，月增24.2%，年減1.5%；累計今年1~9月總市場登錄台數344,116台，年減1.6%。對於10月車市，龍頭車廠和泰車（2207）表示， 展望10月，雖然市場仍受經濟不確定影響，但受惠小改款COROLLA CROSS全新上市及各品牌預期將持續擴大促銷優惠衝刺全年販賣目標下，市場買氣可望維持，預估10月份全月總市場可達40,000台左右與去年同期相當，全年總市場將超越45萬台以上。

和泰車旗下TOYOTA與LEXUS品牌於9月份合計登錄12,396台，年增15.8%，市佔率33.9%，登錄台數創下歷年來同期次高(上次高點為2021年9月13,168台)。預期10月Toyota+Lexus銷售約 14,700台，市佔率36.8%。

和泰車旗下TOYOTA 9月登錄110,271台，年增15.5%，單一品牌市占率28.1%。小商霸主TOWN ACE本月繳出2,144台的登錄佳績，連續兩個月蟬連全市場NO.1車種；小休旅常勝軍YARIS CROSS本月亦在販促策略成功推進下，登錄2,014台創下上市以來的新紀錄，也搶下全市場NO.2的位置；休旅霸主COROLLA CROSS 9月屆臨改款前最後出清，台數1,949台位居全市場NO.3位置，預計10月在改款上市的助攻下，銷售將再進一步提升；進口熱銷車款RAV4本月也以1,669台的成績搶下進口車市場NO.1的位置；以上車款以逾千台以上銷售攻佔本月全市場TOP 4車款，表現格外亮眼。

和泰車表示，為回饋消費者的支持，TOYOTA在10月推出以下購車禮活動，於活動期間2024/10/1~10/31 購買以下車款且完成領牌手續者，可享專屬購車優惠：「潮流之行，不同凡響」- 購買RAV4(含HEV)、ALTIS(含HEV) 可升級JBL音響揚聲器、E-Mirror電子後視鏡(RAV4限指定等級)，「TOYOTA TOWN ACE貨卡限時五萬大禮包」- 購買TOWN ACE貨卡可升級手機智聯影音系統、倒車影像系統、經典版行車紀錄器及胎壓顯示器。「純電世代 五重禮馭」- 購買bZ4X可享總價值18萬之五大購車好禮，包含首年丙式車體險、萬元鍍膜、1萬元充電金、514延長保固、現金購車價155萬元。