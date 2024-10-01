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9月車市銷售成績出爐 總掛牌36532台 年減1.5%

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
TOYOTA在9月登錄110271台，單一品牌市占率28.1%。圖／和泰車提供
TOYOTA在9月登錄110271台，單一品牌市占率28.1%。圖／和泰車提供

9月車市銷售成績出爐，在各車廠促銷持續及進口品牌到港交車下，整體市場買氣維持，最終總市場達36532台，年減1.5%，月增24.2%。累計今年1~9月總市場登錄台數344116台，年減1.6%。

和泰車表示，旗下TOYOTA與LEXUS品牌於9月合計登錄12396台，年增15.8%，市占率33.9%，登錄台數創下歷年來同期次高，僅次於2021年9月的13168台。

和泰車表示，TOYOTA在9月登錄110271台，單一品牌市占率28.1%，其中小商霸主TOWN ACE繳出2144台的登錄佳績，連續兩個月蟬連全市場第一車種；小休旅常勝軍YARIS CROSS本月亦在販促策略成功推進下，登錄2014台創下上市以來的新紀錄，也搶下全市場第二的位置。

和泰車表示，COROLLA CROSS今年9月屆臨改款前最後出清，台數1949台位居全市場第三位置，預計10月在改款上市的助攻下，銷售將再進一步提升；進口熱銷車款RAV4本月也以1669台的成績搶下進口車市場第一的位置；以上車款以逾千台以上銷售攻占本月全市場TOP 4車款，表現亮眼。

和泰車指出，Lexus月登錄2125台，占有率達20.3%，其中NX車系9月登錄889台，累計銷售9,722台，仍居單一車系銷售冠軍。

和泰車表示，雖然市場仍受經濟不確定影響，但受惠小改款COROLLA CROSS全新上市及各品牌預期將持續擴大促銷優惠衝刺全年販賣目標下，市場買氣可望維持，預估10月全月總市場可達40000台左右，全年總市場將超越45萬台以上。

和泰車 車市

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