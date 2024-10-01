房仲公會出聲了：救救消費者、9月20日前交易不溯既往

央行房市金融管制倉促上路，錯殺無辜違約不斷，中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全聯會提出穩定房市九大訴求。房仲公會全聯會表示，9月19日央行第七波房市信用管制措施，被市場稱為「史上最強打房」，然而該政策在無聲無息中橫空出世，令全國房仲業乃至不動產業者措手不及，在毫無因應的準備下，被迫站上房市海嘯第一排。

全聯會表示，央行推出該措施過於倉促，缺乏完整配套措施與充分思考，房仲業恐將面臨 「沒有成交量，只有糾紛量」的困境。

全聯會表示，第七波房市信用管制措施無預警上路，不僅會「錯殺」無辜換屋族，更可能出現許多問題，例如金融業者「挾資金為王」，利用資金優勢夾帶金融商品銷售、調高利率等手段，迫使消費者買單，造成市場亂象橫生。

對此，房仲全國聯合會呼籲，政府在管制政策下應統一放貸標準，避免橫生事端，導致「有關係就沒關係」，而「沒關係」的消費者成為受災戶。

房仲全聯會理事長王瑞祺指出，為避免房市過熱，業界向來對政府的金融管制措施抱持支持態度，但任何政策的實施，都應建立在充分溝通及完整配套之上，倉促上路只會帶來更多問題，不僅讓房仲業者疲於奔命，消費者更可能成為「最大受害者」。

因此，全聯會理事長王瑞祺召集房仲全聯會不動產智庫總會長林金雄、會長張欣民暨全體委員討論後，提出九大訴求，期望政府能聽見產業心聲，以共同維護消費者權益為目標，讓房市更穩健、軟著陸，也使房價更趨於穩定。

九大訴求包括一、9/20前交易不溯既往。二，換屋出售期限延長至2年。三、排除依法承受或按政策推動。四、10年以上長期持有除外。五、縮短新青安寬限期5年為3年