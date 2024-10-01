擴展台灣營運版圖 宏全斥資19.2億自貿無菌飲料廠開工

宏全國際（9939）在台中港自由貿易港區規劃自貿廠第三期無菌飲料廠，1日舉行開工動土典禮，隨後並舉行二期冷凍庫完工啟用，董事長鄭雅文表示，此案象徵著宏全長期耕耘台灣市場與對合作客戶的承諾與責任，並為營運版圖注入更多成長動能。

宏全表示，將繼續爭取與客戶的中長期合作，預計在自貿廠的投資總額將達50億元，年營收貢獻約50億元，持續擴大生產規模，穩固集團在國內外市場的領導地位。

宏全斥資19.2億元在自貿廠將興建第三期廠房及設備棟，預計建置宏全在台灣的第五條無菌飲料生產線與第一條冷高壓製程科技(HPP)產線，建築面積8,684坪，總樓地板面積達8,985坪，預計2025年9月完工、2025年11月取得使照，2026年第1季商業運轉。

這也是宏全最先進的專業飲料代工生產基地，將致力滿足國內外客戶的需求，進一步提供更多優質產品與服務。

今天出席開工儀式的代表有宏全鄭雅文、總經理曹宏宇、佳美食品工業董事長游子軒、總經理葉秀仁、台中港務分公司副總經理陳中龍，以及台中港務消防隊、警察隊、承包廠商啟宇營造、聖暉工程等。

宏全自2020年向台中港務分公司承租台中自由貿易港區1.2萬餘坪土地(自貿廠)，隨著公司營運發展需要，2024年7月再申請毗鄰增租土地6,048坪，合計達1萬8,214坪，得益於台中港務分公司的大力支持得以順利推展，宏全將充分運用自由貿易港區優勢，積極拓展國內外市場，提升整體營運綜效。

宏全自貿廠第一期包材廠房於2023年底完工，並於今年6月商業運轉，廠房面積共1萬5,536坪，投資額達16億元；第二期冷凍倉儲工程於近期完工，此為宏全與國內最大專業蔬果原汁製造廠商佳美食品合作，提供佳美等客戶冷鏈物流倉儲需求，建置9,735板，投資金額3.5億元。

冷凍倉儲廠建置攝氏零下負20至25度C自動控制系統、移動式立體貨架、符合國內法規/國際標準、安全衛生、先進硬體設備與軟體管理等。

目前規劃興建第三期廠房，初期建置一條無菌飲料生產線及一條HPP生產線，未來該廠可再擴增至兩條無菌飲料充填生產線及兩條HPP產線；同時，宏全也預留第四期土地，作為後續與客戶洽談新產線合作計畫及建置自動倉儲等計畫。

隨著宏全積極在自貿廠持續投資設廠與擴建，鄭雅文說，台中港將成為宏全在台灣最大營收及營運量體的生產基地，涵蓋飲料充填/包材廠房/冷鏈與常溫物流中心，以及自動倉儲的重要據點。