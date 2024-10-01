跨入零售旺季 電商加強行銷力道

時序剛進入10月，電商業者已迫不及待推動零售旺季行銷。LINE Pay公布將消費優惠回饋再擴大，「週週領9折券」擴大至7大主題，第4季攜手近萬通路推優惠，首次涵蓋熱門指定百貨，疊加週年慶消費折扣享更多，「天天領9折券」納入40處熱門商圈及指定學生餐廳，聰明消費精省荷包，搭配指定信用卡消費，再享最高LINE POINTS 5%回饋。

LINE Pay領券活動受用戶好評，第4季全新「週週領/天天領9折券」攜手逾7,000通路，即日起開跑。「週週領9折券」擴大至7大主題，包含「連鎖餐飲」、「生活用品」、「生鮮採買」、「休閒娛樂」、「在地旅宿」、「風格時尚」、「百貨購物」。

10月是百貨與電商的週年慶檔期，台灣線上零售業龍頭富邦媒迎來創立20週年，旗下momo購物網火熱動員《20週年慶》強檔活動，攜手600大品牌加碼回饋齊歡慶，即日起至10月5日暖身慶期間momo更重磅祭出五大優惠，包含寵粉購物金「20th狂送20萬」、互動遊戲「抽20th驚喜箱」、加碼回饋「首3日送mo幣」與「周末加碼日」以及首日限定的「滿額送克蘭詩精華」，在眾多好康加乘下，預估帶動週年慶檔期業績雙位數成長。

迎接2025年只剩下不到100天，台灣先買後付 (Buy Now Pay Later；BNPL) 領導品牌「AFTEE先享後付」與亞洲跨境設計購物平台Pinkoi攜手推出三大優惠活動，推出手帳節優惠，活動期間自即日起至10/20，凡於Pinkoi消費並於結帳時選擇「AFTEE先享後付」，即享有「AFTEE先享後付」限定優惠，購買兩件商品現折15%，最高折抵200元，還能享受購買後最多45天的付款期限。

AFTEE先享後付致力於擴大消費場景，除了現有的美妝保養、休閒娛樂、3C家電、旅遊票券等各類商戶外，亦積極結盟廣受消費者青睞的「垂直型電商」，期待透過專注經營特色領域的的知名電商，為消費者提供最完整、最切合生活需求的購物場景。